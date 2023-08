Voormalig F1-coureur Glock over Verstappen: "Zelfs zonder voorvleugel zou hij winnen"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 1 augustus 2023 08:27

Dr. Helmut Marko vraagt zich steeds serieuzer af of Red Bull in staat zou zijn om alle races in 2023 te winnen. Vooralsnog is Red Bull foutloos en staat Max Verstappen eenzaam aan kop in het WK.

De Nederlander heeft zelfs op teamgenoot Sergio Pérez een voorsprong van 125 punten, laat staan op de concurrenten in de bolides van andere teams. Verstappen heeft al acht races op rij gewonnen, terwijl met de overwinningen van Pérez erbij ook de overige Grands Prix naar Red Bull gingen. Marko noemt het echter onrealistisch om te denken dat het team uit Milton Keynes uit de problemen blijft.

Laatste startplek

"Realistisch gezien moet ik daar nee op zeggen", antwoordde Marko tegenover DAZN op de vraag of het winnen van alle races mogelijk is. "Maar we hebben er al twaalf gewonnen en aan het begin zeiden we ook dat dat niet zou lukken, dus wie weet? Max had in Spa waarschijnlijk ook gewonnen als hij als laatste was gestart."

Zonder voorvleugel

De dominantie van Verstappen valt natuurlijk ook buiten Red Bull op. Zo deed voormalig Formule 1-coureur Timo Glock een opvallende uitspraak over de Nederlander, die wat hem betreft verplicht met een handicap zou moeten rijden. "Ik denk dat hij zelfs zou kunnen winnen als hij het hele weekend op de harde band zou moeten rijden, of zonder voorvleugel", grapte de Duitser bij Sky Deutschland.