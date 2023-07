Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023 09:11 - Laatste update: 09:20

De zomerstop binnen de Formule 1 is aangebroken en Sergio Pérez geeft toe dat hij toch wel uitkijkt naar een periode waarin hij even tot rust kan komen. De positie van de Mexicaan bij Red Bull Racing is de afgelopen maanden onder een vergrootglas komen te liggen, maar met de tweede plek in België heeft 'Checo' precies gedaan wat hij moest doen.

Pérez begon in 2023 aan zijn derde jaar bij het Oostenrijkse team. De Mexicaan was de ideale oplossing nadat Pierre Gasly en Alexander Albon te licht waren bevonden voor het zitje naast Max Verstappen. 'Checo' speelde de eerste twee seizoenen de ideale rol van tweede man, maar in 2023 wilde hij een echte gooi naar de titel doen. Inmiddels kijkt hij aan tegen een achterstand van 125 op klassementsleider Verstappen.

Spa-Francorchamps

Het raceweekend in België verliep ook niet geheel volgens plan, maar uiteindelijk wist Pérez als tweede over de streep te komen tijdens de hoofdrace. "Het was een goede race voor het team. We hadden een goede start en wisten Charles [Leclerc] te passeren, wat één van de doelen van vandaag was", zo vertelt hij bij Sky Sports F1 over de openingsronde. Toch kwam Verstappen in de beginfase van de race vanaf P6 langszij en daar kon 'Checo' weinig tegenoverstellen. "Vanaf dat moment reed ik mijn eigen race en Max kwam er in de tweede stint vrij snel doorheen. Daar had ik niets aan kunnen doen."

Pauze

Op de achtergrond lijkt er te worden gezocht naar een oplossing voor het tweede zitje bij Red Bull Racing en Daniel Ricciardo lijkt bij AlphaTauri te worden klaargestoomd om op een gegeven moment het stokje van de Mexicaan over te nemen. De druk op de Mexicaan is de afgelopen maanden alleen maar verder toegenomen en ook de eigen uitspraken, aan het begin van het jaar, hebben daarin niet geholpen. Het is duidelijk voor Pérez, hij heeft even een pauze nodig: "Ja, zeker weten. Ik heb de zomerstop echt nodig. Het is de laatste paar races heel intens geweest, dus ik kijk ernaar uit en kom heel sterk terug voor Zandvoort."