Olav Mol spreekt Pérez aan op grote mond over wereldtitel: "Dat steekt Verstappen natuurlijk"

Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023 18:00

Olav Mol is ervan overtuigd dat de uitspraken van Sergio Pérez eerder dit jaar er alleen maar voor hebben gezorgd dat Max Verstappen gemotiveerder is dan ooit. De Mexicaan stond er destijds een stuk beter voor in het klassement en sprak openlijk over de wereldtitel.

Pérez stond na het winnen van de Grand Prix van Azerbeidzjan maar zes punten achter teamgenoot Verstappen. Nog een overwinning en hij had voor het eerst in zijn loopbaan de koppositie in het klassement over kunnen nemen. Zover kwam het echter niet. Pérez kwam in een enorme vormdip terecht, terwijl Verstappen al acht races op rij wist te winnen.

De grote mond van Pérez

Mol is dan ook van mening dat Pérez zich wat voorzichtiger moet uitspreken in de pers. “Alles wat Checo Pérez buiten de auto in de media brengt, dat doet Verstappen teniet op de baan”, zegt hij in het Ziggo Sport Race Café. Dat is wat er aan de hand is. Het steekt Verstappen natuurlijk toch dat hij na drie of vier wedstrijden bleef roepen dat ‘ie wel even wereldkampioen zou worden. Dan denkt Verstappen alleen maar: ‘wacht maar vriend’.

Volgens de Formule 1-commentator maakte Pérez op basis van de tussenstand inderdaad kans op het kampioenschap, maar was er in werkelijkheid geen sprake van dat hij Verstappen bij zou kunnen houden. “Checo had een theoretische kans. Hij had moeten zeggen: ‘Ik had een goede start, het gaat prima. Ik sta er beter voor dan ik gedacht had en ik doe mijn best, maar het seizoen is nog lang.”