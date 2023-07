Pirelli eens met rijders: "Regenbanden zijn op dit moment waardeloos"

Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023 13:58

De sprintrace op Spa-Francorchamps maakte eens te meer duidelijk dat de huidige Formule 1-auto’s met regenbanden eigenlijk niet geschikt zijn om daadwerkelijk in de regen te rijden. Pirelli krijgt dan ook volop kritiek.

Het is inmiddels een bekend verhaal in regenraces: de coureurs worden de baan opgestuurd voor een paar rondjes achter de Safety Car, verplicht op de full wets. Pas als de baan voldoende is opgedroogd, is het zicht enigszins voldoende om veilig te racen, maar tegen die tijd wil iedereen zo snel mogelijk intermediates monteren. Pirelli zou in de ogen van de coureurs een regenband moeten maken waar ook echt mee geracet kan worden. Kortom: een band die werken in een breder spectrum aan weersomstandigheden.

Twee problemen

Pirelli’s motorsportbaas Mario Isola is het verbazend genoeg helemaal eens met de coureurs. De periode waarin je full wets zou kunnen gebruiken, komt simpelweg niet overeen met de periode waarin je volgens de FIA veilig kunt racen. “Ik denk dat we het verhaal allereerst moeten opdelen in twee problemen. Je hebt de prestaties van de regenband en het probleem met het zicht op de baan.

“Qua prestaties hebben we een regenband gemaakt die vijf seconden per ronde sneller is dan de vorige generatie. Dat is misschien niet genoeg, maar we hebben een stap gemaakt. De banden opwarmen is geen probleem en alle teams stemden voor de introductie van de band tijdens het seizoen, omdat ze de data hadden van onze test.

Safety Car-banden?

“Misschien presteren ze nog niet goed genoeg om samen te gaan met de intermediates. Zijn het Safety Car-banden? We hebben het vaak over het zicht in de auto. Dat is een probleem en de FIA werkt samen met de teams aan oplossingen, zodat er minder spray van de banden en de diffuser komt. Op dit moment ben ik het echter met de rijders eens dat het een waardeloze band is, als je ‘m alleen achter de Safety Car gebruikt.”