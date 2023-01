Brian Van Hinthum

Het team van Mercedes beschikt al sinds 2013 over de diensten van Lewis Hamilton en de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen heeft door de jaren heen natuurlijk een hoop krediet opgebouwd bij het team. Hij was uiteindelijk ook degene die ervoor zorgde dat de traditionele zilveren livery van het team werd ingewisseld voor een zwarte kleur. Hamilton legt uit hoe dat liep.

Hoewel Hamilton inmiddels over een indrukwekkend palmares kan beschikken en één van de meest geliefde en bekendste coureurs ter wereld is, is het leven van de zevenvoudig wereldkampioen zeker niet altijd over rozen gegaan. De Britse coureur heeft al meermaals uit de doeken gedaan hoe hij vroeger te maken kreeg met racisme in zijn jeugd, zowel in als buiten de schoolbanken. Het heeft ervoor gezorgd dat hij in zijn huidige Formule 1-tijd zijn macht en aanzien probeert te gebruiken om veranderingen aan het brengen in de paddock op het gebied van diversiteit.

Enige donkere persoon

Eén van de meest opvallende veranderingen die we afgelopen jaren zagen, kwam met de livery van Mercedes. Ineens was deze namelijk zwart in plaats van het traditionele zilver. Daar ging een pittig gesprek aan vooraf. "Ik had een aantal lastige gesprekken met mijn baas. Eén van de dingen die hem raakte was toen ik zei: 'Heb je er ooit over nagedacht hoe het als wit persoon is om een paddock in te lopen en dan blijkt dat je de enige witte persoon bent?' Hij zei: 'Daar heb ik nooit zo over nagedacht', waarna ik liet weten dat het zo dus voor mij voelt. In een kamer heb je door dat je van alle vijftig personen de enige donkere persoon bent", onthult Hamilton in de On Purpose-podcast.

Zilver naar zwart

De zevenvoudig wereldkampioen legt uit hoe dat bijdroeg aan het veranderen van de kleur van de Mercedes in 2020. "Ik zei tegen ze dat de auto al voor eeuwig zilver was. Het zijn altijd de Zilverpijlen geweest. Beeld je eens in dat we de auto naar zwart veranderen. Dan arriveren we op een totaal andere manier. Denk eens aan de boodschap die we kunnen uitdragen. Vervolgens hadden we de zwarte auto voor het hele jaar en we hadden het er weinig meer over. We lieten het gewoon gebeuren. Uiteindelijk won ik mijn zevende wereldkampioenschap in die auto", besluit de Brit trots.

