Vincent Bruins

Zaterdag 29 juli 2023 08:46

Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016 en oud-aardsrivaal van Lewis Hamilton, is nog altijd vaak in de paddock te vinden als analist in de Formule 1 van niet alleen de Duitse, maar ook de Engelse Sky Sports. Hij vindt het dan ook leuk om selfies te nemen in de pitstraat, maar bij McLaren hoeft hij dat in ieder geval niet meer te proberen. Het team uit Woking heeft hem een selfieverbod opgelegd.

De renstal van Lando Norris en Oscar Piastri wil koste wat kost haar coureurs beschermen. Ze hebben liever niet dat Rosberg ongeluk brengt. Het komt namelijk vaak genoeg voor dat coureurs of auto's die op de selfies van Rosberg staan, vervolgens pech krijgen of het niet zo goed doen als normaal in de kwalificaties of de races.

Hungaroring

Deze vloek kwam maar al te duidelijk naar boven tijdens de Grand Prix van Hongarije. Rosberg maakte op de zaterdag namelijk een selfie met de Red Bull van Max Verstappen op de achtergrond. De Nederlander maakt een dominant seizoen mee met negen overwinningen en twee tweede plaats in elf races. Hij stond op het punt zijn zesde pole position op rij binnen te slepen, maar hij werd op drie duizendsten verslagen door Hamilton. En wie werd als de schuldige aangewezen? Rosberg.

Op de zondag van de Grand Prix maakte Rosberg een selfie met de Mercedes van Hamilton op de achtergrond. De Brit maakte vervolgens een niet al te goede start mee en verloor in de openingsronde meteen drie plaatsen. Hij zou ook niet op het podium eindigen.

Selfieverbod

Aangezien McLaren geen pech kan gebruiken, heeft het Rosberg een selfieverbod opgelegd op Circuit de Spa-Francorchamps. Het team heeft sinds de Britse Grand Prix een enorme stap gemaakt. De papayakleurige bolide van Norris kwam als tweede over de streep achter Verstappen op niet alleen Silverstone, maar ook op de Hungaroring. Piastri finishte ook tweemaal in de top vijf. McLaren heeft Alpine ingehaald voor de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap en de voorsprong op het Franse team behoorlijk opgebouwd. Piastri en Norris werden op de late vrijdagmiddag zesde en zevende, respectievelijk, in de kwalificatie voor de Grand Prix van België.