Dinsdag 25 juli 2023 17:34

Daniel Ricciardo raakte aan het eind van 2022 zijn stoeltje kwijt bij McLaren. De Australiër maakte een teleurstellend seizoen mee en moest daarom plaatsmaken voor landgenoot en rookie Oscar Piastri. In plaats van proberen een zitje te bemachtigen bij een Formule 1-team in het achterveld, besloot Ricciardo een sabbatical te nemen. En daar hoefde hij niet bang voor te zijn, dankzij een gesprek met Fernando Alonso.

Alonso heeft zelf ondervonden dat een sabbatical een coureur echt goed kan doen. In zijn pauze van twee jaar uit de koningsklasse van de autosport won de Spanjaard het FIA World Endurance Championship en de 24 Uur van Le Mans met Toyota en daarnaast nam hij deel aan de Indianapolis 500 en de Dakar Rally. Vervolgens kwam hij met meer energie dan ooit tevoren terug in de Formule 1. Ricciardo besloot zijn pauze te wijden aan de rol als reservecoureur bij Red Bull Racing. Dat heeft ertoe geleid dat hij nu Nyck de Vries heeft vervangen bij AlphaTauri.

Niet bang zijn

"Zelfs al was dit niet het jaar dat ik voor ogen had, ik heb mezelf zeker een beetje kunnen resetten en ik voel weer dat ik energie heb," vertelde Ricciardo tegenover de aanwezige media op de Hungaroring. "Ik herinner me dat ik zo'n twee jaar geleden een gesprek had met Fernando. Toen dacht ik er niet over na om een pauze te nemen. Maar we waren gewoon wat aan het kletsen, ergens tijdens een vlucht volgens mij, en hij zei dat de pauze voor hem een van de beste dingen was die hij ooit had gedaan. Dat zette me aan het denken. Misschien als ik ooit het gevoel had dat ook nodig te hebben, dan hoefde ik er niet bang voor te zijn. Gezien het jaar dat hij toen heeft gehad, dat gaf me ook wat vertrouwen."

McLaren afgestemd op Norris

"Ik had duidelijk het gevoel dat, om wat voor reden dan ook, de McLaren niet was afgestemd op mijn rijstijl," vervolgde de 34-jarige uit Perth. "Het paste zeker beter bij Lando [Norris]. Hij weet duidelijk het meeste uit dat ding te kunnen halen. Ik had het gevoel dat ik vorig jaar gewoon een beetje in een situatie zat waarin niemand kon winnen. Het was echt moeilijk om daar uit te komen. Dus daarom hielpen vrije tijd en daarna een nieuw team en een nieuwe omgeving mij, en het is waarschijnlijk het beste voor me geweest."