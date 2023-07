Brian Van Hinthum

Maandag 24 juli 2023 18:29

Sergio Pérez wist zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije eindelijk weer eens een succesje te boeken door mee te mogen naar het podium met zijn derde plek. Ralf Schumacher denkt echter dat het allemaal te laat komt en dat de Mexicaan voor 2024 op zoek moet gaan naar een nieuw avontuur in zijn loopbaan.

Het is natuurlijk een lastige fase voor de man uit Guadalajara en na een reeks matige resultaten snakte Pérez naar een goed resultaat. Op zaterdag was het opnieuw teleurstelling troef voor de teamgenoot van Max Verstappen, toen hij op ruime afstand van de Nederlander eindigde en het dus op zondag moest gaan doen vanaf de negende stek. Daar wist Pérez, gewapend met een goede tactiek van het team, op zondag uiteindelijk prima raad mee. Hij hield het hoofd koel, maakte met name op de mediums in zijn tweede stint een aantal mooie inhaalacties en mocht daarna met Verstappen en Lando Norris mee naar het Hongaarse podium.

Artikel gaat verder onder video

Consistentie

Ondanks zijn prima resultaat van afgelopen zondag, is de stemming bij Schumacher wat minder. Hij denkt dat Pérez langzaam maar zeker verder moet gaan kijken dan zijn kansen bij Red Bull. "De stemming rondom Pérez was de laatste tijd somber. Na talloze blunders in de afgelopen weken en zijn crash in de eerste vrije training van Hongarije stroomde de kritiek massaal binnen", schrijft hij in zijn column voor Sky Deutschland. "Het grote probleem van Pérez is zijn consistentie. Hij kent te veel schommelingen en is wellicht mentaal niet stabiel genoeg."

Veel langzamer dan Max

De Duitser vervolgt: "Hij zit gewoon té ver van Max vandaan en naar mijn idee zijn zijn dagen bij Red Bull geteld. Het is natuurlijk oneerlijk van ons om meer druk op hem te leggen. Maar als andere teams in de toekomst dichterbij komen, kan Red Bull het zich niet veroorloven als de ene coureur veel langzamer is dan de andere. Het team probeert Pérez natuurlijk te laten voelen dat zijn plek niet in gevaar is, maar ik geloof niet dat Pérez volgend jaar nog in de Red Bull gaat racen", besluit de broer van Michael Schumacher.