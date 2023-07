Brian Van Hinthum

Maandag 24 juli 2023 17:47

Max Verstappen en Red Bull Racing lijken op dit moment ongenaakbaar in de Formule 1 en met zijn negende overwinning van het seizoen pakte de Nederlander alweer zijn 44e zege uit zijn loopbaan. De regerend wereldkampioen hoopt echter niet te lang op dat nummer te blijven plakken om een hilarische reden.

Verstappen is op dit moment bezig aan één van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Nadat hij in een thriller in 2021 voor het eerst zijn hand op de wereldbeker mocht leggen, stoomde hij in 2022 op dominante wijze en met minder druk door richting titel nummer twee. Verstappen en Red Bull lijken in de winter van 2022 naar 2023 echter nóg een extra stap in de goede richting gezet te hebben en op dit moment weet de Oostenrijkse formatie de zeges aaneen te rijgen. De enige keer dat Verstappen niet als eerste over de streep kwam, mocht Sergio Pérez naar het hoogste treetje.

Artikel gaat verder onder video

Lofzang Verstappen

De negen overwinningen van de Nederlander zorgen voor een hoop vreugde in het Red Bull-kamp en Verstappen zelf moet zich af en toe ook nog in de armen knijpen. "Twaalf overwinningen op een rij is gewoon ongelofelijk. Wat wij de laatste twee jaar hebben weten te presteren, is simpelweg ongelofelijk. Hopelijk kunnen we dit momentum voor een hele lange tijd vasthouden. We willen het altijd beter doen, maar dagen als deze zijn gewoon perfect", laat de Limburger tegenover Independent weten.

Snel van 44 af

Met zijn negende zege van het seizoen komt de regerend wereldkampioen alweer op 44 overwinningen terecht in zijn loopbaan. Met dat aantal lijkt hij in rap tempo jacht te maken op de 51 zeges die Alain Prost wist te noteren en ook de 53 van Sebastian Vettel lijken gevaar te lopen. Als het aan Verstappen ligt, is hij in ieder geval snel van die 44, het nummer waarmee Lewis Hamilton racet, af. "Hopelijk blijf ik niet te lang op die 44 staan. Dat zou verschrikkelijk zijn. Ik moet heel snel die 45e pakken." Het komende weekend krijgt hij daarvoor al de kans, als er in het land van zijn geboorte wordt gereden: de Grand Prix van België.