Verstappen bijna half rondje voor op P2: "Had ook rustig aan kunnen rijden in laatste stint"

Jordy Stuivenberg

Zondag 23 juli 2023 17:42

Max Verstappen mag met recht tevreden zijn met de race die hij reed in Hongarije. De Red Bull-coureur won voor de zevende keer op rij en kwam met een voorsprong van liefst 33 seconden ver voor de concurrentie over de streep. Dat terwijl hij zaterdag nog behoorlijk geïrriteerd was na een tegenvallende kwalificatie.

In de loop van het weekend sijpelden al berichten door dat Red Bull vooral had ingezet op een goede afstelling voor de race. Dat bleek de juiste keuze, want waar polesitter Lewis Hamilton geen moment in het stuk voor kwam, toonde Verstappen zich oppermachtig. “Vandaag heb ik heel erg genoten, de auto was vanaf de eerste ronde heel goed”, begint hij zijn terugblik voor de camera’s van Viaplay.

Problemen met banden

“Gisteren hadden we moeite de banden in de goede window te krijgen, maar met de temperaturen van vandaag denk ik dat de afstelling de juiste was. Ik heb eigenlijk geen problemen meer gehad. Ik had over één ronde problemen met de balans, maar tijdens de long runs was het altijd goed. Ik had best wel wat onderstuur in de kwalificatie, maar met deze warmere temperaturen werkte het uiteindelijk goed voor de race.”

Verstappen deed het allerminst rustig aan op de Hungaroring, getuige zijn bezweette voorhoofd en de opmerkingen die Helmut Marko daarover maakte. “Het was redelijk warm in de cockpit, ook bij mijn benen. Het was natuurlijk een warme dag. In de laatste stint had ik ook lekker rustig aan kunnen rijden, maar ik wilde kijken wat erin zat. Je ziet een gat van 20 seconden, dat werd 25 en later 30 seconden. Dan blijf je wel doorgaan.”

Vooruitblik Spa-Francorchamps

De Nederlandse WK-leider is er niet zo zeker van dat hij die voorsprong ook volgende week in Spa-Francorchamps op kan bouwen. “Daar is het lastig een voorsprong van 33 seconden op te bouwen, maar wie weet. In Spa rijden we 44 rondjes, dus dat is lastiger. Maar weet je, het draait er niet om hoeveel seconden je voor ligt, als je maar wint.”