Horner over kans op elfde zege op rij: "We willen altijd winnen"

Jordy Stuivenberg

Zondag 23 juli 2023 14:55 - Laatste update: 16:48

Het moet even wennen zijn voor Max Verstappen: na vijf pole positions op rij zat er in Hongarije niet meer in dan P2 in de kwalificatie. Dat niet alleen, hij ziet ook nog eens de Mercedes van Lewis Hamilton voor zich staan. Dat was ook al even geleden. Teambaas Christian Horner houdt desondanks hoop op een elfde zege op rij.

Red Bull staat op dit moment op tien zeges dit seizoen en won elf races sinds Abu Dhabi 2022. Daarmee staat het team gelijk met McLaren, dat in 1988 liefst elf races op rij wist te winnen. In gesprek met Viaplay blikt Horner vanaf de grid vooruit op de wedstrijd op de Hungaroring, waar hij stelt dat ook Lando Norris niet vergeten moet worden. “Verstappen staat op de vuile kant van de baan, met Hamilton voor hem en Norris op nieuwe medium banden achter hem. Het gaat er vooral om clean door de eerste ronde te komen.

Artikel gaat verder onder video

Norris is de enige rijder op de grid met nieuwe mediums. Horner denkt ook dat het zijn beste kans is die band bij de start te gebruiken. “Anders kunnen ze die set tot kerst bewaren, dus dit verwachtte ik zeker van ze”, stelt Horner, die daarna ingaat op de vraag of Red Bull genoegen zou nemen met minder dan de zege. “We willen altijd winnen, zijn bezig met een geweldige run.

“We kunnen het record van McLaren uit 1988 verbreken als we vandaag nog een zege aan onze reeks toevoegen. Dat is een heel opmerkelijke prestatie en niemand had ooit kunnen bedenken dat ons dat zou lukken. We gaan ons best doen voor de race, zodat we zo goed mogelijk voor de dag komen.”