Jordy Stuivenberg

Zondag 23 juli 2023 14:15

Een opvallend gerucht in de paddock van de Hungaroring: Dr. Helmut Marko zou aan het einde van 2023 vertrekken bij Red Bull. De 80-jarige Oostenrijker zou een akkefietje hebben met de nieuwe CEO Oliver Mintzlaff en daarom serieus nadenken over zijn afscheid.

Marko gold jarenlang als de vertrouweling van Dietrich Mateschitz en is de grote man als het gaat om het scouten van nieuw autosporttalent. Onder zijn hoede maakten namen als Sebastian Vettel en Max Verstappen al vroeg de overstap naar de Formule 1, om daar allebei meerdere wereldtitels te veroveren. Sinds het overlijden van Mateschitz horen we regelmatig dat opvolger Mintzlaff een stuk kritischer kijkt naar de Formule 1-activiteiten van het merk en dat is dan weer tegen het zere been van Marko.

Artikel gaat verder onder video

De adviseur van Red Bull zou dan ook overwegen de eer aan zichzelf te houden en op zijn 80e met pensioen te gaan. Dat zijn althans de geruchten, want Marko zelf ontkent dat in gesprek met Sky Deutschland. “Daar weet ik niets van”, zo reageert hij bij de Duitse zender. “Mijn plan is om in ieder geval volgend jaar nog door te gaan, ik heb ook een contract tot 2024. Ik weet dus niet waar deze berichten vandaan komen.”

Marko’s laatste wapenfeit is het ontslag van Nyck de Vries, die vervangen werd door Daniel Ricciardo. Met de sterke kwalificatie van de Australiër in Hongarije haalt Marko in zijn ogen al zijn gelijk. “Daniel reed verrassend sterk. Het team heeft een enorme boost gekregen en iedereen lacht weer. De engineers kregen op vrijdag geweldige feedback van Ricciardo.”