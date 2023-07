Jordy Stuivenberg

Zondag 23 juli 2023 13:03

Fernando Alonso leek eerder dit jaar de grootste uitdager van Max Verstappen en Sergio Pérez, maar na een paar sterke optredens in de beginfase van het seizoen, lijkt Aston Martin niet meer te kunnen in de ontwikkelingsslag van Mercedes en McLaren. De Spanjaard beseft dan ook dat er wat moet gebeuren.

Alonso is nog altijd de nummer drie in het kampioenschap en verzamelde 137 van de 181 punten die Aston Martin dit seizoen pakte. De 41-jarige veteraan presteert dus veel beter dan teamgenoot Lance Stroll, maar het moge duidelijk zijn dat de Canadees niet zijn benchmark is. Alonso wil zich kunnen meten met de beste rijders van het veld en dat lijkt er op dit moment niet in te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Verklaring Alonso

De Spanjaard heeft daar wel een verklaring voor. Enerzijds loopt Aston Martin achter met de introductie van nieuwe onderdelen, maar aan de andere kant stelt hij dat ook de nieuwe Pirelli-compound minder goed werkt met de AMR23. “We moeten onszelf verbeteren. We hebben niet al teveel verbeteringen doorgevoerd dit seizoen. Je kunt in de documenten terugzien welke onderdelen teams aanpassen en dus zie je ook wie de minste nieuwe onderdelen hebben", vertelde Alonso tegenover de aanwezige pers in Hongarije. "Wij bungelen onderaan. We moeten groeien als team, niet alleen op de baan, maar ook in de fabriek als het gaat om het ontwikkelen van de auto.”

Ook Red Bull heeft het zwaar

Toch lijkt Alonso zich geen zorgen te maken om de vormdip van Aston Martin. “Ik droom al een paar jaar van een podiumplaats en dat is nu al zes keer gelukt in tien races. Ik weet al dat ik dit jaar derde, vierde of vijfde gaat worden, dus het maakt me niet uit. Het is ook belangrijk om goed aan 2024 te beginnen. Daarnaast is het ook geen toeval dat sommige teams problemen hebben sinds Pirelli in Silverstone een nieuwe compound introduceerde, andere teams zijn daar juist blij mee.

“We zijn niet de enige die dat merken. Ik denk dat Red Bull ook in negatieve zin geraakt is. Ze kwalificeerden steeds op de voorste startrij, maar nu hebben ze niet eens pole position. Checo heeft moeite om in de top 10 te komen en in Silverstone zat Max maar drie seconden voor Lando in de race. De situatie is sinds Silverstone dus niet meer zoals we gewend waren.”