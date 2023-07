Brian Van Hinthum

Zondag 23 juli 2023 10:12

Max Verstappen zei in het verleden dat hij hoopt dat het veld zo dichtbij mogelijk aan elkaar zit en zaterdag was dat zeker het geval tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander laat na afloop weten dat hij blij is met het smaller wordende veld en hij denkt dat het goed is voor de Formule 1.

In de eerste maanden van het seizoen was de Red Bull van Verstappen en Sergio Pérez uiterst dominant en lukte het andere teams niet om in de buurt te komen van de RB19. Inmiddels lijkt het erop dat de andere teams steeds meer oplossingen weten te vinden en dichterbij komen aan de eerst zo onverslaanbaar lijkende RB19. Dat kwam mooi tot zijn recht tijdens de kwalificatie in Boedapest, zo wist Lewis Hamilton er met een marge van -0.003 op Verstappen vandoor te gaan met de pole.

Eerdere uitspraken

Daarachter was het Lando Norris die de goede vorm van McLaren opnieuw tentoon wist te stellen. Ook het verschil tussen Norris en Verstappen was minimaal, waardoor het er dus op lijkt dat het veld steeds meer in elkaar schuift en we dus ook spannendere races kunnen verwachten. Na afloop van zijn 'teleurstellende' tweede plek werd Verstappen herinnerd aan zijn eerdere uitspraken daarover. "Ja, het ziet er zo voor iedereen een stuk beter uit zo toch?", stelt hij tijdens de persconferentie in Boedapest.

Kleinere gaten

De Nederlander vervolgt: "Ik ben gewoon niet blij met de kwalificatie is gegaan, dat komt vooral door onze eigen balans. Het heeft verder niks te maken met de gaten ten opzichte van de andere teams. Maar het is zeker zo dat deze kwalificatie behoorlijk leuk was. Tijdens geen van de sessies wist je van te voren wie er het snelste ging zijn, toch? Ik denk dat dat een goede zaak is", besluit de tweevoudig wereldkampioen.