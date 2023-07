Hamilton pakt voor het eerst sinds 2021 weer pole position, Verstappen op P2

Remy Ramjiawan

Zaterdag 22 juli 2023 17:03 - Laatste update: 18:40

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton heeft onder warme omstandigheden op de Hungaroring zijn 104e pole position weten te pakken. Daarmee was de Brit sneller dan nummer twee Max Verstappen en de man die de derde tijd wist te rijden, Lando Norris.

Aan het Grand Prix-weekend in Hongarije heeft de Formule 1 een experiment toegevoegd. Zo wil de sport het aantal gebruikte setjes banden van dertien per coureur terugbrengen naar elf. Om dat te bereiken heeft Pirelli de banden voorgeschreven voor de kwalificatie. Zo hebben de coureurs Q1 afgelegd op de harde banden, Q2 werd op de gele banden verreden en in Q3 was het als vanouds op rood.

Q1: Alfa Romeo toont indrukwekkende snelheid

Het waren aangename omstandigheden in Boedapest. Zo was het 26 graden Celsius en de baantemperatuur was maar liefst 45 graden Celsius. Om 16:00 uur ging het licht op groen in Boedapest. Behalve Mercedes en Williams ging iedereen direct de baan op. Pérez opende de dans met een 1:19.292. Daar kwam Valtteri Bottas met een snel rondje direct weer onderdoor met een 1:18.818. Verstappen kon ook niet aan die tijd komen, met een 1:18.892 sprong de Nederlander namelijk naar P2. Ook op de Hungaroring speelde track limits weer een rol, want Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Alexander Albon, Logan Sargeant en Zhou Guanyu zagen allemaal hun snelle ronden verdwijnen, na het overschrijden van de witte lijn. Met nog acht minuten te gaan verscherpte Verstappen zijn snelste tijd naar een 1:18.658 en daarmee was hij ook direct de snelste man van het veld.

Met nog drie minuten te gaan liet Zhou zien dat er toch behoorlijk wat snelheid in de Alfa Romeo zat, want hij sprong met een 1:18.143 naar de snelste tijd. In Q1 gaat het echter niet om de bovenste plekken, maar om de afvallers vanaf P16. De terugkerende Daniel Ricciardo zat met zijn vijftiende tijd op de spreekwoordelijk wip en Albon, Hamilton, Hülkenberg, Sargeant en Magnussen stonden in de gevarenzone. Toen de zwart-wit geblokte vlag uiteindelijk uithing, wist Hamilton zich veilig te rijden, maar George Russell kon dat uiteindelijk niet en wees daarvoor naar het vele verkeer op de baan. Hij viel samen af met Albon, Tsunoda, Magnussen en Sargeant.

Q2: McLaren ook snel op de Hungaroring

Pérez stond aan het begin van Q2 klaar bij het stoplicht om als eerst de baan op te rijden. De Mexicaan wilde voorkomen dat hij weer niet naar Q3 wist door te stoten. Na zijn eerste rondje wist hij een 1:17.675 neer te zetten en daarmee was hij op dat moment de snelste man, op een vrijwel lege baan. Na een paar minuten zette Verstappen een 1:17.296 op het bord en daarmee verdrong hij zijn teamgenoot van P1. Toch bleek dat rondje niet goed genoeg te zijn, want Verstappen wist in bocht vijf niet binnen de lijntjes te kleuren en dus werd zijn tijd afgepakt. Lando Norris had daardoor met een 1:17.328 de snelste tijd in handen, voor teamgenoot Piastri en Pérez op P3.

Met nog vijf minuten te gaan in Q2 stonden Bottas, Ricciardo, Gasly, Stroll en Verstappen in de gevarenzone. De Nederlander vatte de koe bij de horens, door op een lege baan, op een nieuw setje van de gele band, naar buiten te rijden. Met een 1:17.547 zette hij zichzelf op P2 en was hij twee tienden langzamer dan Norris. Ook duwde Verstappen daarmee Ocon in de gevarenzone. Ook in deze sessie waren de Alfa Romeo's enorm sterk want beide mannen wisten door te stoten naar Q3. Dat kan Ferrari niet zeggen, want alleen Leclerc wist Q3 te halen, Sainz bleef pijnlijk genoeg hangen in Q2. Naast de Spanjaard vielen Ocon, Ricciardo, Stroll en Gasly af.

Top tien-kwalificatie

Ook in Q3 was het Pérez die als eerste de Hungaroring opreed. De Mexicaan wilde niets aan het toeval overlaten en wist met 1:17.142 als eerst de snelste tijd op het bord te zetten. Norris kon daar wonderbaarlijk genoeg onderdoor komen met een 1:16.904. Verstappen wist zijn maatje uit Groot-Brittannië echter wel te snel af te zijn, want met een 1:16.612 sprong hij naar de voorlopige pole position, maar Hamilton sloot aan op P2.

Met nog drie minuten op de klok gingen de tweede runs van start. Leclerc verbeterde zijn tijd, maar kon met een 1:16.992 naar de vierde tijd springen. Norris kwam met een 1:16.694 op P2 te staan en Verstappen kon zijn tijd niet verbeteren. Maar toen moest Hamilton nog over de streep komen en hij ging er met de pole position vandoor met een 1:16.609. Verstappen op P2 en Norris daarachter.