Remy Ramjiawan

Zaterdag 22 juli 2023 15:28 - Laatste update: 15:30

Volgens de analisten van het Race Café is het onderonsje tussen Max Verstappen en Sergio Pérez tijdens de sprintrace in Oostenrijk, de druppel geweest voor het kamp van de Nederlander. Na de race zou het team van regerend kampioen hebben aangegeven dat dit incident de grens was voor hen en dat ze liever een vervanger zouden zien.

Het past allemaal perfect in de gebeurtenissen van afgelopen week, waarbij Daniel Ricciardo in de AlphaTauri is gezet. Het onderonsje tussen Verstappen en Pérez in Oostenrijk werd na de race nog afgedaan als een ongelukkig momentje. De tweevoudig kampioen was verhaal gaan halen bij zijn teamgenoot na de wedstrijd en gaf aan dat hem op zijn woord geloofde. Pérez stelde namelijk dat hij Verstappen simpelweg niet zag en daar leek de Limburger genoegen mee te nemen. Toch lijkt dat bij het management van Verstappen anders te zijn geïnterpreteerd, want die zouden de Mexicaan liever zien vertrekken.

'Hier houdt de samenwerking op'

Volgens Rob Kampheus was het onderonsje op de Red Bull Ring het moment dat het kamp van Verstappen de grens heeft getrokken: "Wat Pérez toen gedaan heeft, in de sprintrace, Max daar op het gras duwen. Dat was de druppel die de emmer heeft doen overlopen. De Verstappens hebben gezegd: hier houdt de samenwerking op." Het is niet de eerste keer dat er wat wrijving tussen de heren van Red Bull Racing was. Zo weigerde de Limburger tijdens de race in São Paulo in 2022 om Pérez er voorbij te laten, die nog altijd aan het knokken was om P2 in het kampioenschap. Verstappen gaf toen aan dat hij zijn redenen had en er wordt gewezen naar de kwalificatie in Monaco, eerder dat jaar.

'Al dat soort dingen blijven gebeuren'

Rick Winkelman bevestigt die gedachte en stelt dat het simpelweg een optelsom van allerlei momentjes is geweest. "Er zijn natuurlijk een paar momentjes geweest. We hebben Monaco gezien en het zijn allemaal van dat soort kleinere momentjes geweest. Als je dat bij elkaar optelt en we weten hoe boos Max was na Monaco. Daar waar Pérez, al dan niet bewust, spinde. Al dat soort dingen blijven gebeuren. Bij de Verstappens eisen ze gewoon de totale controle, wat dat betreft", aldus Winkelman.