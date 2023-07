Lars Leeftink

Donderdag 20 juli 2023 19:56 - Laatste update: 20:01

Daniel Ricciardo geeft toe dat zijn rondjes in de auto van Red Bull Racing tijdens een bandentest van een paar weken geleden het laatste zetje was voor het overwegen van een terugkeer in de Formule 1. De Australiër zal komend weekend in Hongarije voor het eerst de ontslagen Nyck de Vries vervangen.

Tijdens de persconferentie van de FIA in Hongarije vertelt Ricciardo over zijn terugkeer bij Red Bull. "Ik denk dat dit jaar terugkomen in de Red Bull-familie veel oude gevoelens terugbrengt die ik gewend was. Opgroeien en deel uitmaken van dat team of het juniorteam toen ik jonger was. Ik denk dat één ding altijd was 'wees voorbereid, je weet nooit wat er gaat gebeuren'. Ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat ik in Boedapest in de auto zou zitten, maar ik had zoiets van 'je weet maar nooit'. Verrast, maar misschien niet zo verrast."

Ricciardo kreeg laatste zetje

Ricciardo mocht al wat rondjes rijden in de Red Bull voordat hij te horen kreeg dat hij bij AlphaTauri de komende twaalf races zich mag gaan laten zien als vervanger van De Vries. Volgens de Australiër was dat het laatste zetje wat hij nodig had. "Ik weet dat de auto waarin ik een week geleden reed een genot was. Dat was iets voor mij wat zo fijn was om weer in de auto te stappen, en het was het laatste zetje dat ik nodig had om er zeker van te zijn dat dit is wat ik echt wil. Ik kwam snel in die flow. Ik weet natuurlijk dat het dit weekend en nu voor de rest van het seizoen een andere auto is en zeker met andere uitdagingen. Ik ga er gewoon heen, denk er niet te veel over na, ga rijden en ga van daaruit verder stappen vooruit zetten."

Ricciardo pakt het anders aan

Ricciardo geeft ook aan dat hij het, nu hij terugkeer in F1, anders aan gaat pakken. "Piru helpt me. Je kent hem misschien als Piri? Piru helpt me in het raceweekend om het weekend wat soepeler te laten verlopen. Ik heb altijd gezegd dat als ik terug zou komen in de sport, ik de dingen een beetje anders zou willen doen. Dit jaar ben ik gewoon geweest, ik wilde ook die zelfmotivatie vinden en ervoor zorgen dat het uit mezelf kwam. De training, de mindset. Ik wilde de sport weer oppakken omdat het echt uit mezelf komt en het iets is wat mijn hart begeert. Ik heb het dit jaar zelf gedaan en ik heb de antwoorden gekregen die ik wilde."