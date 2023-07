Jan Bolscher

Donderdag 20 juli 2023 15:51

Yuki Tsunoda heeft slechts kort samengewerkt met Nyck de Vries, maar is desalniettemin onder de indruk geraakt van de Nederlander. Hij vergelijkt de manier waarop de voormalig AlphaTauri-coureur feedback gaf met die van drievoudig wereldkampioen Niki Laudi.

De Vries stapte begin dit jaar in bij het Formule 1-team van AlphaTauri, nadat hij zich in 2022 definitief op de kaart zette met onder andere zijn succesvolle invalbeurt bij het team van Williams tijdens de Grand Prix van Italië. Het koningsklasse-avontuur was voor de 28-jarige Nederlander helaas echter van korte duur. Al na tien races werd De Vries door Red Bull-topman Helmut Marko op straat gezet vanwege tegenvallende prestaties. Daniel Ricciardo neemt de rest van het seizoen het stoeltje naast Tsunoda over, te beginnen met de Grand Prix van Hongarije.

Indrukwekkende feedback

Ondanks de korte samenwerking heeft Tsunoda veel van De Vries geleerd, met name van de manier waarop de Nederlander het team van feedback over de auto voorzag: "Ik heb nog nooit zo'n coureur gezien. Hij zegt hele specifieke dingen en beschrijft ieder detail op een manier die makkelijk te begrijpen is", wordt de Japanner geciteerd door Motorsport.com. "Ik snap waarom hij zo succesvol in het verleden is geweest. Qua die aspecten, die waarschijnlijk een beetje een beperking voor mij waren, moet ik een stap vooruit zetten. Nyck was een goed voorbeeld en een goede referentie qua wat ik daar moet doen."

Tsunoda vervolgt: "Waar ik het meest van onder de indruk was, was de laatste testdag in Abu Dhabi. Hij reed in onze auto en omschreef hoe de voorvleugel zich gedroeg in de bochten, en wat hij zei was spot-on." De Japanner maakt de vergelijking met de in 2019 overleden drievoudig wereldkampioen Niki Lauda. In de film Rush uit 2013 werd uitgelicht hoe goed de Oostenrijker was in het in kaart brengen van de eigenschappen van de auto. "Ik heb net Rush gezien, met Niki Lauda. Hij gaf ontzettend goede feedback over de auto. Hij [Nyck] is waarschijnlijk als Niki Lauda."