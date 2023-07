Vincent Bruins

Max Verstappen heeft in de persconferentie voor de Grand Prix van Hongarije gereageerd op het ontslag van Nyck de Vries en de terugkeer van Daniel Ricciardo bij Scuderia AlphaTauri. Hij heeft met beiden een goede band. Volgens Verstappen maakt Ricciardo kans om weer voor Red Bull Racing te rijden, als hij goed presteert. Dat zou betekenen dat Sergio Pérez wellicht plaats moet maken.

In de aanloop naar de wedstrijd op de Hungaroring lijkt het allemaal te draaien om het zitje naast Yuki Tsunoda. De Vries werd namelijk ontslagen na tien races vanwege teleurstellende resultaten en Red Bull-reservecoureur Ricciardo zal hem op leenbasis de rest van het seizoen vervangen. Of we De Vries in de toekomst nog terug gaan zien in de Formule 1, blijft de grote vraag.

Ricciardo als teamgenoot

"Het is fijn om Daniel weer terug op de grid te hebben binnen de [Red Bull]-familie," zo begon Verstappen. "Ik zou zo weer een team vormen met Daniel. Ik wilde nooit dat hij wegging. Als Daniel het goed doet, heeft hij natuurlijk de kans om terug te komen. Het ligt allemaal nog open." De Nederlander reageerde ook op het ontslag van zijn landgenoot: "Aan de andere kant ben ik ook goede vrienden met Nyck en ik leef met hem mee. Hij is een zeer goede coureur en deze nieuwe generatie auto's is niet makkelijk voor iemand om in zijn eerste seizoen te begrijpen. Zijn auto was zeker niet de beste."

Niet het einde van de wereld

"Soms gebeurt het dat je in de Formule 1 terechtkomt op het verkeerde moment," vervolgde Verstappen. "Ik heb laatst nog met De Vries gesproken en het zal vast niet het einde van de wereld voor hem zijn om de Formule 1 te hebben moeten verlaten. Er zijn veel verschillende kampioenschappen, zoals het WEC [FIA World Endurance Championship], waar een coureur een boel voldoening uit kan halen." De kampioenschapsleider vertelde ook nog even kort over zijn eigen raceweekend: "Ik kom hier niet met de gedachte dat we voor de twaalfde keer op rij kunnen winnen." Verstappen is niet bezig met het record van McLaren van 1988 dat Red Bull aankomende zondag kan verbreken. "[De upgrades] zien er goed uit. We zullen vooral in de bochten verbeteren."