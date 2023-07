Vincent Bruins

Aankomend weekend staat de elfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap op de planning. De Grand Prix van Hongarije zal voor de 38e keer op de Hungaroring worden verreden. Daniel Ricciardo van Scuderia AlphaTauri en Max Verstappen van Red Bull Racing kijken uit naar de wedstrijd nabij Mogyoród. De vervanger van Nyck de Vries voelde zich meteen thuis bij zijn terugkeer bij de Italiaanse renstal en hij kijkt er naar uit om de AT04 verder te ontwikkelen. Verstappen vindt de Hungaroring een fantastisch en heel technisch circuit.

Red Bull kan ook geschiedenis schrijven tijdens de Hongaarse Grand Prix. Als Verstappen of Sergio Pérez zegeviert, dan zal het Oostenrijkse team twaalf Formule 1-races achter elkaar hebben gewonnen en dat zou een record zijn. Nu staat Red Bull gelijk met het record van McLaren van 1988. Daarnaast als één van de twee coureurs in de top drie finisht, dan zal Red Bull haar 250e podium scoren. De energydrankfabrikant staat momenteel vijfde in de ranglijst van meeste podiums ooit, 37 achter Mercedes. Ferrari staat in de statistieken ruim bovenaan met 800.

Thuis bij AlphaTauri

"Ik ben zo blij om terug te zijn," vertelde Ricciardo verheugd. "Zoals altijd het geval is in de Red Bull-familie, je moet klaarstaan om opgeroepen te worden en toen het zover was, greep ik die kans met beide handen aan. De overgang naar AlphaTauri is soepel verlopen. Vorige week was ik in Faenza. De fabriek is veel veranderd sinds ik tien jaar geleden voor het laatst voor het team racete, maar er waren nog steeds veel bekende gezichten en ik voelde me thuis tijdens de voorbereidingen op de aankomende race. Ik kijk er naar uit om ook de auto te ontwikkelen en mijn ervaring te gebruiken. Ik denk dat ik voor Boedapest gewoon plezier ga maken en mijn rechtervoet meer probeer te gebruiken dan mijn linker. Het belangrijkste op dit circuit is om in een ritme te komen - zoveel bochten komen achter elkaar - en als de auto in balans is, kun je echt plezier hebben."

Fantastisch, technisch circuit

"De Grand Prix van Hongarije is altijd een interessante," legde Verstappen uit. "Vorig jaar was het lastig om de juiste beslissingen te nemen met de kans op regen en de koudere temperaturen, maar als team bleven we kalm en namen de juiste beslissingen." De Nederlander won de wedstrijd in 2022 vanaf de tiende positie. "We hebben dit weekend een aantal upgrades. Hopelijk doen deze wat we van ze verwachten, zodat we extra prestaties kunnen vinden voor de aankomende races. We gaan het zien waar we staan op een circuit waar je met veel downforce rijdt door bochten die met een relatief lage snelheid worden genomen. Het is een fantastisch circuit om op te rijden en het is ook heel technisch. Het is absoluut een plek waar ik altijd naar uitkijk om naartoe te gaan."