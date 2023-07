Alguersuari noemt opvoeding Verstappen 'onaanvaardbaar': "Jos gebruikte geweld als Max niet won"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 juli 2023 14:19 - Laatste update: 14:20

Jaime Alguersuari weet als voormalig Red Bull Junior dat het er stevig aan toe kan gaan achter de schermen. De een floreert onder die druk, de ander knakt. De Spanjaard heeft dan ook veel respect voor Max Verstappen, die de zeges momenteel aaneenrijgt.

Alguersuari kwam als jongeling terecht bij Toro Rosso, maar kwam daar niet tot wasdom en werd weggestuurd door Dr. Helmut Marko. Hij verloor het plezier in de sport waar hij zoveel van hield, ging aan de slag als DJ en kwam onlangs in Silverstone voor het eerst weer in de paddock. Daar was hij tien jaar lang niet geweest, maar nu besloot hij op de uitnodiging van goede vriend Carlos Sainz in te gaan.

Daar werd hem door het Spaanse AS gevraagd hoe hij aankijkt tegen de huidige situatie in de Formule 1, nu het kampioenschap gedomineerd wordt door Red Bull en Verstappen. “We hebben dit eerder gezien met Michael Schumacher en daarna weer met Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Hier wint degene die de beste auto heeft, dat zal ook altijd zo blijven. Uiteindelijk is het echter ook zo dat de beste auto meestal wordt bestuurd door de beste coureur.”

Ongekende druk

Alguersuari weet hoeveel druk er bij Red Bull op coureurs wordt uitgeoefend, maar daar komt in het geval van Verstappen ook nog een uiterst veeleisende vader bij. Jos Verstappen dreef zijn zoon altijd tot het uiterste. “Het was bij Red Bull alles of niets, overleven of sterven. Sainz, Vettel, Buemi, ik… Er waren telefoontjes waarin hij zei: Als je de volgende race niet wint, rijd je niet meer met ons.

“Max is de uitzondering. Zijn vader leerde hem om races te winnen door geweld te gebruiken. Zo hebben ze hem gevormd. Er kwam geen geluk bij kijken. Ze hebben hem tot het uiterste gedreven en zo de perfecte coureur van hem gemaakt. Zijn vader gebruikte geweld als Max niet won in de karts. Als je dat nu zou zien, zou je het onaanvaardbaar vinden, maar zo ging het toen. Ik zou mijn kind nooit zo op kunnen voeden, zo barbaars.”