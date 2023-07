Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 juli 2023 13:14

Er wordt druk onderhandeld over de toekomst van de Hongaarse Grand Prix en het is mogelijk dat de verlenging van het contract tijdens dit raceweekend wordt aangekondigd, zo zei Ádám Schmidt, Staatssecretaris van Sport, tijdens een persconferentie op de Hungaroring.

De Grand Prix van Hongarije staat al sinds 1986 op de kalender en de afgelopen tijd zijn er de nodige moderniseringen doorgevoerd aan zowel het circuit als de faciliteiten eromheen. De toegangskaarten voor de Grand Prix van dit weekend zijn zo goed als uitverkocht, dus op zondag zitten er meer dan 100.000 toeschouwers op de tribune.

"We zijn ervan overtuigd dat we dit weekend tijdens de Hongaarse Grand Prix de contractverlenging kunnen melden”, zo citeert Hungary Today Schmidt. “De streefdatum hiervoor is 2032, met een optie voor nog eens vijf jaar, maar de belangrijkste voorwaarde is dat de eerder aangekondigde verbeteringen op tijd worden doorgevoerd.”

Hungaroring-baas Zsolt Gyulay ziet dat de Formule 1 steeds vaker naar circuits buiten Europa trekt, maar verwacht dat de geplande verbouwingen genoeg zijn om een langer verblijf in Hongarije te garanderen. "We zien dat de Formule 1 in opkomst is, dus Liberty Media heeft ons strenge voorwaarden gesteld. Voor de race van 2026 moeten het hoofdgebouw en de hoofdtribune bij de finishlijn worden gerenoveerd, maar het zal moeilijk zijn om te bouwen op een manier die de races van 2024 en 2025 zonder problemen mogelijk maakt," zei de CEO.

Gyulay voegde eraan toe dat de complexiteit van de verbouwingsplannen ervoor zorgt dat de onderhandelingen langer duurden en ook ingewikkelder waren dan voorheen. Het huidige contract loopt na 2027 pas af, dus er is nog even tot om een deal uit het vuur te slepen.