Max Verstappen kwam na het winnen van titels in het karten op Europees en wereldniveau direct in de FIA Formula 3 European Championship terecht in 2014. Daar reed hij voor Van Amersfoort Racing. Halverwege het seizoen tekende de Nederlander bij het Red Bull Junior Team. Dit zijn de twee Formule 3-weekenden waardoor Verstappen zo opviel bij de Oostenrijkse renstal.

Op 16-jarige leeftijd maakte Verstappen zijn debuut in de Formule 3. Toen zag de klasse er anders uit dan het FIA F3-kampioenschap wat we nu kennen, en het zat toen in het voorprogramma van de DTM. Met elk weekend dertig deelnemers op de grid vol bekende namen die nu nog actief zijn op hoog niveau, zoals Alpine F1-coureur Esteban Ocon, IMSA-kampioen Tom Blomqvist, Ferrari-fabriekscoureurs Antonio Fuoco en Antonio Giovinazzi, IndyCar-winnaar Felix Rosenqvist, Formule E-winnaar Jake Dennis en voormalig Williams-coureur Nicholas Latifi, was het zeker een competitieve klasse. Ocon kwam uit voor Prema en versloeg Blomqvist en Verstappen in de strijd om de titel.

Crashes en betrouwbaarheidsproblemen

Het begin van het seizoen verliep stroef voor de nu tweevoudig Formule 1-kampioen. Hij viel uit in de seizoensopener op Silverstone met schade, maar kwam een dag later op het Britse circuit terug met een tweede plaats. Op de Hockenheimring behaalde hij zijn eerste pole positie, maar door elektronische problemen kwam zijn Volkswagen-aangedreven auto niet eens op de grid terecht. Verstappen pakte wel de zege in de laatste wedstrijd dat weekend en werd de jongste Formule 3-winnaar ooit. Op de straten van Pau crashte hij tweemaal, maar scoorde nog wel een podium. Op de Hungaroring kampte zijn Van Amersfoort Racing-auto wederom met betrouwbaarheidsproblemen. In België en op het stratencircuit in Neurenberg was Verstappen echter plotseling op dreef.

Spa-Francorchamps

Op het circuit van Spa-Francorchamps, wat Verstappen naast Zandvoort ook als thuisrace beschouwt, stond hij voor geen van de drie races op pole positie, maar hij won ze toch allemaal. Naast de Norisring was Spa-Francorchamps misschien ook wel de meest uitdagende baan door de lange rechte stukken en de Formule 3-auto's van toen konden elkaar niet alleen goed door de bochten volgen, maar ook ontzettend goed slipstreamen. Vanaf P2 pakte de Van Amersfoort Racing-coureur de leiding bij de start van Race 1, terwijl achter hem Ocon uitivel na contact met Fuoco en Lucas Auer. De laatstgenoemde ging de strijd aan met Verstappen, maar de Oostenrijker kon er niet voorbij. Gustavo Menezes had pole positie voor Race 2, maar verloor twee plekken aan Ocon en teamgenoot Verstappen. De Nederlander haalde vervolgens Ocon in en wist de Fransman achter zich te houden. In Race 3 werd de eerste positie steeds tussen Ocon en Verstappen uitgewisseld, nadat de laatstgenoemde vanaf de vijfde plek moest starten. Ook toen bleek Max echter onverslaanbaar.

Norisring

De Norisring in Neurenberg is een breed en snel stratencircuit dat in feite alleen maar bestaat uit twee haarspeldbochten en een chicane en lange rechte stukken. Naast dat er natuurlijk weer veel geslipstreamd en ingehaald werd, waren er ook veel neutralisaties voor allerlei opstoppingen in die haarspeldbochten. Verstappen begon Race 1 als derde, maar wist Rosenqvist en Ocon te verslaan om weer te winnen. Hij mocht de tweede en derde races eindelijk vanaf pole positie aanvangen. Hij liet alle chaos en crashes achter zich en wist zo zes overwinningen op rij te scoren. Dat is waarom Dr. Helmut Marko zijn vader Jos belde en uiteindelijk leidde het tot zijn Formule 1-contract. Op 12 augustus 2014 werd Max als Red Bull-junior aangekondigd en vanaf het weekend op de Nürburgring reed de Van Amersfoort Racing-coureur in de kleuren van de energydrankfabrikant.

