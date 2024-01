Max Verstappen is een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, zoals iedereen wel weet. De MotoGP was echter ook nog een optie. Althans, dat wordt met een knipoog gesuggereerd onder een bijzondere kinderfoto die door Verstappen werd gedeeld.

De familie Verstappen leeft voor het racen. Vader Jos kwam vroeger zelf ook al uit in de koningsklasse van de autosport als coureur voor onder andere Benetton en Arrows. Samen met manager Raymond Vermeulen hielp hij een piepjonge Max op jacht naar wereldtitels in het karten. Jos onderhield de karts van Max dan ook zelf. Al gauw maakte Max zijn debuut in de Formule 3, voordat hij op zijn zeventiende al achter het stuur van een Formule 1-bolide mocht kruipen. Moeder Sophie Kumpen reed in de 90-er jaren op wereldkampioenschapsniveau in het karten waar ze het opnam tegen coureurs als Jenson Button en Nick Heidfeld. Zusje Victoria zagen we vroeger ook nog wel eens plaatsnemen in een kart.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ecclestone: 'Verstappen zou ook winnen in een McLaren, Ferrari of Mercedes'

MotoGP in plaats van F1

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1. Na vier races in 2016 kreeg hij de promotie van Scuderia Toro Rosso naar Red Bull Racing waar hij direct zijn eerste Grand Prix won in Spanje. Zeven jaar later en Verstappen heeft maar liefst drie wereldkampioenschappen op rij op zak. Maar wat nou als Max had gekozen om MotoGP te doen in plaats van de autosport in te gaan? Als kind heeft hij de tweewielers een keertje uitgeprobeerd, zo is te zien op een bijzondere foto die door Verstappen werd gedeeld.