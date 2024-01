Bernie Ecclestone is van mening dat Lewis Hamilton en George Russell het wat af hebben laten weten in 2023, maar denkt tegelijkertijd dat Mercedes niet zegeloos zou zijn gebleven met Max Verstappen achter het stuur.

Het Formule 1-seizoen van 2023 was er voor Mercedes niet een om over naar huis te schrijven. Qua performance werd er een stap gezet ten opzichte van het dramatische seizoen in 2022, maar de achterstand op Red Bull Racing - en bij vlagen Ferrari en McLaren - was opnieuw groot. De Duitse grootmacht wist uiteindelijk op knappe wijze beslag te leggen op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar bleef op nul overwinningen steken, waar in 2022 de Grand Prix van Brazilië door George Russell gewonnen werd.

Tegenvallend Mercedes in 2023

Bernie Ecclestone is dan ook van mening dat zowel Russell als Lewis Hamilton het in 2023 wat af hebben laten weten: "Hamilton heeft een beetje gefaald", klinkt het in gesprek met het Duitse BILD. "Russell was ook niet zo goed als hij zelf dacht dat hij was. Maar ze hadden nog steeds niet zo dramatisch moeten verliezen." Mercedes wist uiteindelijk 409 punten bij elkaar te rijden, drie meer dan Ferrari. Hamilton werd met 234 punten derde in het wereldkampioenschap bij de coureurs. Russell moest het doen met een teleurstellende achtste plaats en 175 punten.

Verstappen zou ook winnen in een McLaren

Waar Ecclestone kritisch is richting Mercedes is de voormalig eigenaar van de Formule 1 vol lof over Red Bull Racing: "Ze hebben de dominantie van Mercedes geduldig uitgezeten, iedere zwakke schakel één voor één vervangen, het beste team ontwikkeld, het beste design ontwikkeld, de beste auto gebouwd en ze hebben de beste coureur", klinkt het, doelend op Max Verstappen. "Christian Horner [teambaas Red Bull Racing] heeft excellent werk geleverd. Max is momenteel de benchmark voor het hele veld. Je zou hem in een McLaren, en waarschijnlijk ook een Ferrari of Mercedes, kunnen zetten en hij zou nog steeds winnen."