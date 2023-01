Lars Leeftink

Jeroen Schothorst, de vastgoedmiljonair waarmee Nyck de Vries in een rechtszaak terecht is gekomen, heeft gereageerd op het nieuws dat woensdagavond naar buiten kwam. Er komt niet alleen een kort geding, maar ook een bodemprocedure.

De oorzaak van de rechtszaak ligt in het verleden. De Vries, die komend seizoen zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 mee gaat maken namens AlphaTauri, zou in april 2018 250.000 euro hebben geleend van Schothorst, zodat hij een plekje in de Formule 2 kon financieren. Hier slaagde hij in, waarna hij (na het uitblijven van een zitje in de Formule 1) vervolgens naar de Formule E ging en in 2021 wereldkampioen werd. Bij de afspraak rondom het geleende bedrag van 250.000 euro zou een rente van drie procent zitten, terwijl hij ook nog eens 50% van zijn F1-inkomsten zou afstaan aan Schothorst mocht hij een stoeltje bemachtigen. De afspraak tussen Schothorst en De Vries was geldig tot eind 2022. Als de Nederlander dan geen F1-stoeltje had veroverd, werd de afspraak kwijtgescholden. Het laatste punt is de reden waarom er een kort geding en een bodemprocedure gaat komen. Beide partijen zijn het niet eens over of De Vries nu 50% van zijn F1-inkomsten in 2023 moet afstaan aan Schothorst omdat hij voor het seizoen 2023 een stoeltje heeft bemachtigd in de Formule 1.

In een reactie van Schothorst zegt hij dat het kort geding vooral gaat om het leveren van informatie: een informatieplicht. De vastgoedmiljonair wil alle contracten die De Vries tussen 2018 en 2022 had, inzien. Volgens Schothorst heeft hij recht van spreken omdat De Vries zijn stoeltje verkreeg in 2022, terwijl De Vries en zijn advocaat van mening zijn dat dit stoeltje voor 2023 is en de afspraken dan dus niet meer gelden.

In gesprek met De Telegraaf laat Schothorst het volgende weten: "Laat ik vooropstellen dat ik het fantastisch vind voor Nyck dat hij succesvol is geworden als Formule 1-coureur en dat er in augustus twee Nederlandse coureurs aan de start staan van de Dutch Grand Prix. We hebben in de carrière van De Vries geïnvesteerd op een cruciaal moment en toen niemand anders dat meer wilde doen. We verschillen nu van mening over de uitleg van de overeenkomst die we destijds met elkaar zijn aangegaan. Dat soort dingen gebeuren en daardoor ontkomen we er helaas niet aan de zaak aan de rechter voor te leggen. We hadden dat echt liever anders gezien, maar dat neemt niet weg dat ik als autosportfan Nyck al het mogelijke succes wens in het vervolg van zijn carrière."

Op 3 februari wordt er uitspraak gedaan in het kort geding. Dit is het resultaat nadat de advocaat van De Vries al had laten weten dat de Nederlander een voorstel had gedaan aan Schothorst. De Vries zou de 250.000 euro terug willen betalen, bovenop de 190.000 euro die hij al heeft betaald. Schothorst was hier echter niet tevreden mee, deels omdat hij bij zo'n akkoord de 50% van de F1-inkomsten van De Vries hoe dan ook misloopt. Daardoor is er nu een kort geding (specifiek over de informatieplicht rondom de contracten van De Vries tussen 2018 en 2022) aangespannen en volgt er ook nog een bodemprocedure (uitgebreider onderzoek) die Schothorst gaat starten. Voorlopig lijkt de zaak, ook na 3 februari, nog eventjes te duren.

