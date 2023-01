Lars Leeftink

Donderdag 19 januari 2023 11:17 - Laatste update: 11:21

Het seizoen in de Formule 2 gaat net zoals in de Formule 1 tijdens het weekend van 4 en 5 maart van start in Bahrein. Er zijn ook dit seizoen weer veel interessante namen om naar uit te kijken tijdens veertien raceweekenden in 2023 waarin ook de Formule 1 in actie komt, waaronder een Nederlandse coureur en twee Nederlandse teams.

Vorig jaar was het Felipe Drugovic die de titel met overmacht veroverde. De Braziliaan eindigde met 265 punten bovenaan in het klassement en scoorde 101 punten meer dan Theo Pourchaire, die tweede eindigde. Beide coureurs zijn komend seizoen reservecoureurs (Drugovic bij Aston Martin, Pourchaire bij Alfa Romeo). Liam Lawson, de nummer drie van 2022, kan dit ook zeggen namens Red Bull Racing. Alle drie de namen zien we in 2023 dan ook niet terug in de Formule 2. In 2022 eindigde Richard Verschoor twaalfde met 103 punten. In 2023 leek een stoeltje voor hem een lastig verhaal te worden, maar de Nederlander kreeg het toch voor elkaar.

Grid 2023

Op drie coureurs na is de Formule 2-grid voor het seizoen 2023 inmiddels compleet. Verschoor gaat namens Van Amersfoort Racing zijjn rondje rijden in de raceklasse, en heeft Juan Manuel Correa als teamgenoot. Bij MP Motorsport is het Dennis Hauger, onderdeel van het Red Bull Junior Team, die het team gaat vertegenwoordigen. Zijn teamgenoot is nog niet bekend. Verder moet het gehele team van ART nog bekend worden gemaakt, waardoor we dus nog drie coureurs missen. Bij Virtuosi Racing zien we Jack Doohan en de Belg Amaury Cordeel komend seizoen terug, terwijl namens Prema Frederik Vesti en Oliver Bearman in actie gaan komen. Verder zien we Enzo Fittipaldi en Zane Maloney (Carlin), Jak Crawford en Isack Hadjar (Hitech), Arthur Leclerc en Ayumu Iwasa (DAMS), Robert Nissany en Brad Benavides (PHM Racing), Roman Stanek en Clement Novalak (Trident) en Kush Maini en Ralph Boschung (Campos) komend seizoen in actie in de Formule 2. Met zes coureurs is Red Bull hofleverancier in de raceklasse.

Kalender

Zoals gezegd begint het Formule 2-seizoen in Bahrein (4 en 5 maart), waarna er ook geracet gaat worden tijdens het Formule 1-weekend in Saoedi-Arabië, Australië, Azerbeidzjan, Imola, Monaco, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland, Monza en Abu Dhabi. Een groot gat dus van 2,5 maand tussen de voorlaatste en de laatste race van het seizoen, zoals elk seizoen het geval is. Veertien races dus in totaal voor de Formule 2-coureurs en teams in 2023.

