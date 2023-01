Lars Leeftink

Donderdag 19 januari 2023 10:29 - Laatste update: 10:32

Jack Doohan heeft het naar zijn zin bij Alpine, het team waarvoor hij eind 2021 het Red Bull Junior Team verliet. Sindsdien maakte Doohan al wat vrije trainingen mee en maakte hij zelfs kan op een zitje in de Formule 1.

Doohan was sinds 2017 onderdeel van het welbekende Red Bull Junior Team, waar onder meer Max Verstappen, Sebastian Vettel en Pierre Gasly vandaan komen. Niet elke coureur krijgt echter de kans, iets wat ook zo was voor Doohan. Hij besloot eind 2021 Red Bull achter zich te laten en naar Alpine te gaan. Daar reed hij afgelopen seizoen al aardig wat testdagen en zelfs vrij trainingen in de Formule 1. Tot een zitje in de Formule 1 voor Alpine is het tot nu toe nog niet gekomen, maar Doohan is blij dat hij vertrokken is bij Red Bull.

Alpine

In gesprek met Motorsport.com vertelt Doohan dat hij, op zijn zachtst gezegd, geen spijt heeft van zijn overstap van het Red Bull Junior Team naar Alpine. "Ik zou niet eens in de buurt zijn gekomen van twee vrije trainingen of überhaupt bij het rijden in een F1-auto, als ik was gebleven waar ik zat. Ik ben erg blij met mijn beslissing en denk dat het de beste zet uit mijn carrière is tot dusver."

Formule 1

Doohan maakte, zo erkent hij ook zelf, een kans om de Formule 1 in 2023 al te halen namens Alpine. Uiteindelijk werd er voor Gasly gekozen toen bleek dat hij beschikbaar was gemaakt door AlphaTauri. Hij gaat samen met Esteban Ocon het rijdersduo voor 2023 vormen, maar ook Doohan was een kanshebber. "Voor komend seizoen werd ik ook al overwogen voor een echt Formule 1-zitje. Dat ze aan mij dachten was natuurlijk al erg bijzonder en erg tof. Ze geven ook alles om mezelf verder te ontwikkelen, dus ik hoop nog lang bij deze familie te blijven." komend seizoen zal Doohan wederom actief zijn in de Formule 2 namens Virtuosi Racing, waar hij afgelopen seizoen tijdens zijn debuut in F2 zesde werd.