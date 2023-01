Brian Van Hinthum

Donderdag 19 januari 2023 07:59

Afgelopen weekend vond de virtuele 24 uur van Le Mans plaats en Team Redline trad wederom met Max Verstappen in de gelederen aan. Hoewel het niet het resultaat werd waarop men hoopte, was het volgens Jeffrey Rietveld wel weer mooi om met Max Verstappen te mogen racen. Hij legt uit hoe hij als teamgenoot is.

Daar waar Verstappen ontzettend veel zin leek te hebben in de virtuele 24 uur van Le Mans, werd het weekend een deceptie voor de regerend wereldkampioen Formule 1. Hij begon nog met een vliegende start, waarbij hij vanaf P4 meteen richting P1 ging. Vanaf daar ging het echter bergafwaarts met hem en Team Redline, al had dat niet met de eigen prestaties te maken. Meerdere keren werd de race geneutraliseerd door disconnections en gedoe met het spel. Uiteindelijk viel Verstappen door het gedoe zelfs zo ver terug, dat men besloot om de auto terug te trekken uit de race.

Extra druk?

Rietveld was de persoon die een grote voorsprong voor het team had weten te behalen. Daarbij voelde hij verder geen druk omdat hij bij de wereldkampioen Formule 1 in het team zat, zo vertelt hij aan Motorsport.com. "Niet echt. Je moet gewoon vertrouwen op je eigen kunnen. Je weet van jezelf wat je kan en als je dan op een goede manier traint, dan komt het vanzelf goed. Natuurlijk moet je kunnen presteren onder druk, maar ik excelleer vaak onder druk. Ik houd daar wel van. Zoals afgelopen weekend tijdens die nachtelijke stints. We wisten dat het fijn zou zijn als we het gat ten opzichte van de Coanda richting een minuut konden trekken. Vervolgens ging ik ervoor zitten en werkte ik als een robot die ronden af. Ik zat helemaal in de zone."

Racen met Verstappen

Hoe is het dan om teamgenoten te zijn met een persoon als Verstappen? "Het was superleuk om met Max samen te werken. Hij is een heel normale gast. Hij is gewoon ‘one of the boys’ en de hele tijd grappen en grollen aan het maken. Maar hij is ook van het serieus hard werken en data analyseren om te kijken hoe we alles nog verder kunnen verbeteren." Rietveld legt de kwaliteiten van Verstappen uit. "Enerzijds heb je aan Max een zeer goede simracer, anderzijds is hij iemand met heel veel ervaring en heel veel gevoel voor wat een auto nodig heeft. Hij komt met ideeën voor de afstelling waar wij als simracers niet op zouden zijn gekomen. En ook al doet hij een race niet mee, dan nog helpt hij mee aan de set-up op de momenten dat hij daar tijd voor heeft."

