Brian Van Hinthum

Maandag 16 januari 2023 17:10

Hoewel het nog altijd afwachten is wanneer Lewis Hamilton zijn na 2023 aflopende verbintenis bij Mercedes gaat verlengen, verschijnen er al een aantal geruchten over de inhoud van het contract. Volgens die geruchten zou Hamilton met zijn nieuwe verbintenis maar liefst 400 miljoen euro op gaan strijken en blijft hij tot en met 2035 verbonden aan Mercedes-Benz.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de nummer zes in het wereldkampioen bevestigde later na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Ambassadeursrol

Hoewel de Oostenrijker eerder aangaf nog actief aan tafel gezeten te hebben, weet het Franse Sportune melding te maken over de inhoud van het contract waar op gemikt wordt. Hamilton zelf was volgens het medium aanvankelijk van plan om zijn huidige contract tegen dezelfde voorwaarden met twee jaar te verlengen, al lijken er nu andere plannen op tafel te liggen met een specifieke ambassadeursrol weggelegd voor de Mercedes-coureur. Jim Ratcliffe, eigenaar van Ineos en mede grootaandeelhouder bij Mercedes, zou daarin een belangrijke rol spelen. Hij is bereid om 90 procent van het salaris van Hamilton te betalen en mee te werken aan de wens van Wolff, die in Hamilton een belangrijk uithangbord voor de Daimler Group - de overkoepelende organisatie van Mercedes-Benz - ziet.

Astronomische bedragen

Daarvoor moeten Ratcliffe en Mercedes wel diep in de buidel gaan tasten volgens het Franse medium. Hamilton zal dan in 2024 en 2025 nog racen voor 70 miljoen euro per jaar, waarna de zevenvoudig wereldkampioen daarna dus actief aan de slag gaat als ambassadeur voor de Daimler Group. In die rol gaat hij dan voor tien jaar aan de slag tegen het riante salaris van 25 miljoen euro per jaar. Het zou in totaal neerkomen op een bedrag van bijna 400 miljoen euro wat Hamilton met zijn nieuwe contract tot en met 2035 op kan gaan strijken. Er wordt echter ook nog een speciale clausule in de verbintenis geplaatst met het oog op zijn Mission 44-project, waar Hamilton tot 15 miljoen euro per jaar in wil investeren. Hij wil de stichting - die zich inzet voor het verhogen van inclusiviteit en diversiteit binnen de autosport - de grootste liefdadigheidsstichting in de sport maken.

