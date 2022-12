Lars Leeftink

Donderdag 29 december 2022 06:59

Mike Elliott, technisch directeur van Mercedes, heeft de viering van het succes van George Russell bij de Grand Prix van São Paulo twee maanden geleden vergeleken met het winnen van een wereldtitel.

De Silver Arrows doorstonden een matig seizoen en sloten het jaar voor het eerst sinds 2013 af zonder kampioenschap. Nadat ze aanzienlijke ontwikkelingstijd hadden verloren terwijl ze vochten om hun problemen omtrent porpoising op te lossen, dichtte Mercedes echter geleidelijk het gat met een upgrade die werd geïntroduceerd tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Deze doorbraak kwam uiteindelijk in Brazilië, waar Russell en Lewis Hamilton domineerden en een een-twee scoorden. Het bleek de eerste en de enige overwinning van het team te zijn in 2022.

Brazilië

Sprekend in het seizoensoverzicht van Mercedes zei Elliott: "Wat voor mij echt interessant was om te zien, was hoe we reageerden na Brazilië. Het was bizar. Het voelde bijna alsof we een wereldkampioenschap hadden gewonnen, terwijl we één race hadden gewonnen. Je kijkt naar een aantal seizoenen die we eerder hebben gehad en je denkt: 'Nou, het was maar één race', maar ik denk dat dat is wat voor mij de mate van passie in de organisatie liet zien, zowel in Brixworth en in Brackley, en de wens om weer te winnen. Ik denk dat het die wens en ambitie zijn die ons daar zullen brengen. Als we alle lessen van dit jaar kunnen meenemen en dat in een richting voor volgend jaar kunnen omzetten, denk ik dat ons dat gaat helpen."

2023

Richting 2023 en gedurende het seizoen heeft Mercedes 17% meer testtijd dan concurrent Red Bull Racing, het team waar ieder team naartoe zal moeten werken wil het meedoen om de titel in beide kampioenschappen. Mercedes eindigde het seizoen 2022 sterk en zal hopen dat deze vorm ook in 2023 aanwezig zal zijn. De nieuwe reglementen die in 2023 worden doorgevoerd om porpoising te verminderen zullen waarschijnlijk ook een handje helpen. Al met al genoeg reden voor optimisme bij Mercedes.