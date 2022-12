Lars Leeftink

Drie teams hebben met nog drie volledige maanden te gaan voordat het seizoen begint al aangekondigd wanneer ze hun auto voor 2023 gaan onthullen. Wanneer kunnen we de onthulling van de RB19 verwachten? Op basis van het verleden is daar weinig over te zeggen.

Tot nu toe weten we van Ferrari, een concurrent van Red Bull, Aston Martin en AlphaTauri wanneer hun auto voor 2023 voor het eerst uit de doeken gedaan gaat worden. Voorlopig gaat AlphaTauri in februari het bal openen. Vanuit New York gaat de livery van de AT04 op zaterdag 11 februari voor het eerst zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Op maandag 13 februari volgt Aston Martin met hun onthulling, terwijl een dag later Ferrari (dinsdag 14 februari) de auto die Max Verstappen en Red Bull in 2023 moet gaan uitdagen, gaat tonen. Nog zeven teams hebben het niet bekendgemaakt, waaronder Red Bull.

Verleden

Tijdens de afgelopen zeven seizoenen met Verstappen bij Red Bull Racing is de auto van het team op verschillende momenten in februari onthuld. In 2016 was het 7 februari toen de RB12, de auto waarin Verstappen zijn eerste F1-zege zou boeken later dat jaar, werd onthuld. In 2017 was Red Bull laat: 26 februari. Nog nooit toonde het team zo laat zijn auto voor het nieuwe seizoen. In 2018 was het 19 februari toen de RB14 voor het eerst aan de buitenwereld getoond werd. 2019 en 2020 werd de auto van Red Bull op 12 en 13 februari respectievelijk uit de doeken gedaan. In 2021 was het team wat later (23 februari), terwijl Red Bull in 2022 juist weer van vroeger was: 9 februari.

De afgelopen jaren was elke onthulling van de auto in februari, en de kans dat dit in 2023 weer zo gaat zijn is groot. Red Bull zal het voor de testdagen eind februari willen doen, maar kiest er meestal bewust voor om niet als een van de eerste hun auto te tonen. Dit om te voorkomen dat de concurrentie al een glimp van de auto kan opvangen en informatie kan verzamelen.

2023

Op basis van het verleden is het dus lastig inschatten wanneer Red Bull precies de auto van 2023 gaat onthullen. Wat wel zeker is, is dat de RB19 het behoorlijk lastig gaat krijgen om de RB18 te doen vergeten. Met 15 zeges werd Verstappen in die auto tweevoudig wereldkampioen en scoorde hij een recordaantal punten. Red Bull werd voor het eerst sinds 2013 kampioen bij de constructeurs dankzij de RB18. De RB19 wordt een evolutie van de RB18, simpelweg omdat er niet veel reden is om de auto zelf al te veel te veranderen. Ook de livery van de auto gaat waarschijnlijk niet veel veranderen ten opzichte van de afgelopen jaren, simpelweg omdat die al jaren hetzelfde is.