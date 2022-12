Op deze data onthullen de teams hun nieuwe Formule 1-auto voor 2023

Lars Leeftink

Donderdag 22 december 2022 13:57 - Laatste update: 14:06

Het seizoen 2022 is al een tijdje voorbij en het seizoen 2023 begint er al aan te komen. Dit is ook te merken aan het feit dat steeds meer teams het moment waarop ze hun auto voor 2023 voor het eerst laten zien, openbaren. We zetten ze voor je op een rijtje. Het artikel wordt bijgewerkt wanneer er een datum is aangekondigd.

Het seizoen 2022 werd gedomineerd door Max Verstappen en Red Bull, die beide kampioenschappen op hun naam schreven en zeventien van de 22 race wonnen. Ferrari, Haas en Alfa Romeo konden in het nieuwe tijdperk stappen vooruit zetten, terwijl McLaren en vooral Mercedes en AlphaTauri een stapje achteruit deden. De nieuwe auto's voor 2023 zullen aangepast moeten worden vanwege de nieuwe reglementen die komend seizoen worden doorgevoerd rondom porpoising.

Onthullingen

De teams maken meestal eerst bekend op welke datum ze de auto voor het eerst gaan laten zien, waarna er vervolgens flink geteased wordt op de social media-kanalen richting de datum waarop de auto daadwerkelijk getoond gaat worden. Aston Martin kwam als eerste met het nieuws dat de AMR23 op maandag 13 februari getoond gaat worden, anderhalve week voordat de testdagen op het programma staan in Bahrein. Een dag na de onthulling van Aston Martin gaat de 2023 auto van Ferrari uit de doeken worden gedaan. De auto gaat op dinsdag 14 februari voor het eerst getoond worden door de Italiaanse renstal. Daarna gaat er meteen een testdag in Imola volgen.

Overzicht