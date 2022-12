Vincent Bruins

Honda heeft zich officieel bij de FIA ingeschreven als motorfabrikant vanaf 2026. Auto Motor und Sport meldt echter dat er einde zal komen aan de samenwerking tussen Red Bull Racing en de Japanse motorfabrikant.

De technische reglementen vanaf 2026 sluiten goed aan op de directie van klimaatneutraliteit. De Formule 1 promoot elektrisch rijden steeds meer en dat sluit aan bij de filosofie van Honda. Dat liet Honda Racing-president Koji Watanabe gisteren weten na het inschrijven als motorfabrikant.

Toename kracht elektromotor

Vanaf 2026 zal ongeveer de helft van de paardenkrachten van de power units moeten komen van de elektrische motor. Daarnaast is het plan om over te stappen op synthetische brandstof voor de V6-verbrandingsmotor. Dat is wat de Formule 1 nu juist weer aantrekkelijk heeft gemaakt voor Honda, nadat ze eind 2021 de koningsklasse hadden verlaten om te focussen op de ontwikkeling van hun eigen elektrische personenauto's. Door het toenemen van de kracht van de elektromotor is het besluit om terug te keren gerechtvaardigd.

Red Bull Powertrains

Het team van Red Bull is met Red Bull Powertrains van plan in de toekomst zelf de verbrandingsmotor te ontwikkelen en te bouwen. Nu krijgt de Oostenrijkse renstal de power unit nog van Honda, terwijl voor het grootste deel van 2022 de Honda-naam er officieel niet aan verbonden was. De Japanners willen echter zelf de verbrandingsmotor en de elektromotor maken en dus zou een coöperatie met Red Bull niet mogelijk zijn, als zij doorgaan met Red Bull Powertrains, aldus Auto Motor und Sport. Het lijkt erop dat Honda op zoek zal gaan naar een ander team om mee samen te werken.