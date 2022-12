Ewan Gale & Brian van Hinthum

Maandag 12 december 2022 15:26

De kans dat Honda officieel terugkeert in de Formule 1 is een heel stuk groter geworden. De Japanse motorfabrikant heeft zich namelijk officieel bij de FIA ingeschreven als motorfabrikant vanaf 2026. Daarmee zou een hernieuwde samenwerking tussen Red Bull Racing en de Japanners weer tot de mogelijkheden behoren.

Het was al even voor de wereldtitel van Verstappen bekend, maar na het 2021-seizoen vertrok de Japanse formatie officieel uit de Formule 1. Op de achtergrond blijven de Aziaten echter nog wel verbonden met de teams van Red Bull Racing en AlphaTauri. Terwijl het Red Bull Powertrains-project - de productie van eigen motorenvoorziening door de Oostenrijkse formatie - uit de grond wordt gestampt in Milton Keynes, blijft Honda op de achtergrond produceren, assembleren en technische ondersteuning bieden.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Powertrains

De relatie tussen Red Bull en Honda is dus op de achtergrond nog altijd meer dan goed en de inschrijving van de Japanners voor 2026 en verder voedt de geruchten over een hernieuwde samenwerking. Honda heeft door de nieuwe reglementen vanaf dat jaar weer hernieuwde interesse in het oppakken van het Formule 1-avontuur. Wat dat betreft zouden ze mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in het Powertrains-project van Red Bull. Het leek erop dat de Oostenrijkse formatie een samenwerking met Porsche op dat gebied aan wilde gaan, maar daar werd de stekker uitgetrokken. Wellicht liggen daar kansen voor Honda.

Reactie Honda

Koji Watanabe, president bij Honda Racing, bevestigde het nieuws tijdens de 2023 Honda Motor Sports Activity Plan Presentation. "We hebben ons als HRC geregistrerd als motorontwikkelaar vanaf 2026. De Formule 1-reglementen vanaf 2026 en verder sluiten steeds meer aan op de directie van klimaatneutraliteit. Het feit dat elektrisch rijden ook gepromoot wordt sluit aan bij de gedachten van Honda. Als racebedrijf hebben we ons als ontwikkelaar geregistreerd om ons onderzoek op racen door te kunnen zetten", licht hij kort de keuze toe.