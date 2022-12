Vincent Bruins

Red Bull Racing moet misschien met een creatieve oplossing gaan komen voor de Grand Prix van Singapore. Er komt in de Zuidoost-Aziatische stadstaat namelijk een wet dat er geen reclame mag worden gemaakt voor producten die een boel suiker bevatten. Het Oostenrijkse team zou gedwongen kunnen zijn om een verandering in naam en kleurstelling te ondergaan voor de race.

Diabetes is een serieus probleem in Singapore, volgens het Ministerie van Gezondheid. Het aantal mensen met diabetes wordt geschat op één miljoen in 2050, als er niks aan het probleem wordt gedaan. Het land heeft op dit moment bijna zes miljoen inwoners. Aankomende 30 december gaat daarom deze wet in.

Energydrank

Er zal nog wel reclame gemaakt mogen worden voor drankjes die tot 5 gram suiker per 100 milliliter bevatten. Als een drankje 5 tot 10 gram suiker per 100 milliliter bevat, dan mag er ook nog reclame voor worden gemaakt, maar het moet duidelijk aangegeven zijn dat het veel suiker bevat. Bij meer dan 10 gram suiker per 100 milliliter is het verboden er reclame voor te maken. Volgens Red Bull bevat een blikje van hun energydrank 11 gram suiker per 100 milliliter. Als het Formule 1-team geen uitzondering van de wet krijgt, kan het dus zijn dat Red Bull Racing de bekende rode stier en gele neus van de auto af moet halen.

Geschiedenis

Het zou niet de eerste keer zijn dat een team zich moet aanpassen voor wetten in andere landen. Toen er in de Formule 1 nog reclame gemaakt mocht worden voor tabak, moesten teams met creatieve oplossingen komen in landen waar het niet meer mocht. Zo maakte Jordan van Benson & Hedges Buzzin & Hornets, terwijl McLaren West verving met de voornamen van de coureurs. Ferrari plaatste barcodes op hun auto's in plaats van Marlboro. In Arabische landen waar de consumptie van alcohol verboden is, was Williams genoodzaakt de naam en stickers van Martini te verwijderen.