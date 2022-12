NU LIVE: Bekijk hier de prestigieuze prijsuitreiking van de FIA met Max Verstappen

Vincent Bruins

Vrijdag 9 december 2022 21:14

Max Verstappen mag op vrijdagavond zijn bokaal voor de wereldtitel ophalen tijdens het jaarlijkse gala van de FIA. Bekijk hier hoe de Nederlander zijn tweede achtereenvolgende beker in ontvangst neemt.

Vanavond is het weer tijd voor het FIA Prize Giving Gala. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt gehouden door de Automobile Club d'Italia in Bologna. Dit bijzondere evenement is in het leven geroepen om een ode te brengen aan alle FIA-kampioenen van het afgelopen seizoen. Ook zal de FIA mensen van de nieuwe generatie die indruk hebben gemaakt aan het begin van hun carrières, erkennen evenals de onbezongen helden en degenen die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de autosport.

Ben Sulayem

"Ik ben erg blij dat de FIA-prijsuitreiking van 2022, mijn eerste als FIA-president, zal plaatsvinden in Bologna," vertelde Mohammed Ben Sulayem bij de World Motor Sport Council eerder deze week. "Dit is een glorieus gebied voor de autosport, Motor Valley. We zijn de Automobile Club d'Italia, de regio Emilia-Romagna en de Italian Trade Agency dankbaar voor het ontvangst en ook onze partners Rolex, Hankook, Brembo, Marelli, OMP en Bell voor hun volledige steun. Ik kijk ernaar uit de kampioenen van 2022 te vieren en dit geweldige evenement te delen met alle motorsportfans op de FIA-kanalen."

Livestream

Vanaf 21:30 uur Nederlandse tijd gaat het los in Bologna. Wil je niks missen van alle festiviteiten rondom Verstappen vanuit de hoofdstad van de Italiaanse provincie Emilia-Romagna? Volg dan hieronder alle momenten.