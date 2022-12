Remy Ramjiawan

Vrijdag 9 december 2022 07:04

Red Bull Racing wil het uiterst succesvolle 2022 goed afsluiten en heeft daarom besloten om Max Verstappen en Sergio Pérez op 10 december in het zonnetje te zetten. Tijdens een speciaal evenement wordt het Formule 1-seizoen gevierd.

Het afgelopen jaar was natuurlijk een bijzonder goed jaar voor het team uit Milton Keynes. Verstappen wist zijn tweede wereldtitel met grote overmacht binnen te slepen. Tijdens de Grand Prix van Japan was het zo ver voor de Limburger, die na de race werd bekroond tot tweevoudig wereldkampioen. Voor het Oostenrijkse team zelf, was het een race later in Amerika raak. Het team wist in Austin na acht lange jaren zelf de titel voor de teams te pakken. Het tekent het succesvolle jaar van de Oostenrijkers, die het op een gepaste manier willen vieren.

Feest

Zaterdagmiddag zal Red Bull het seizoen vieren met een groot feest in Milton Keynes. Het is de bedoeling dat de Britse stad voor één dag wordt omgedoopt tot een waar racefestijn, waarbij de twee rijders diverse demoruns zullen gaan uitvoeren. Het is niet de eerste keer dat het team zoiets organiseert. In 2011 waren Sebastian Vettel en Mark Webber degene die het Britse stadje voor één dag op stelten mocht zetten. Het festijn is aankomende zaterdag ook voor de Nederlandse fans te aanschouwen. Vanaf 13:10 uur zullen de festiviteiten bij Viaplay te zien zijn.