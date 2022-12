Remy Ramjiawan

Woensdag 7 december 2022 11:37 - Laatste update: 12:07

George Russell kijkt terug op een prima debuutjaar bij Mercedes, waar hij direct wist af te rekenen met teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De 24-jarige Engelsman wist in 2022 ook een pole position en een zege te pakken en voelt zich meer dan klaar om voor de wereldtitel te gaan strijden.

Russell kan dan wel klaar zijn voor een gevecht om het kampioenschap, het zal vooral interessant worden of Mercedes volgend jaar het materiaal kan leveren, waarmee de rijders voor de bovenste plekken kunnen gaan vechten. De W13 heeft het team niet gebracht, waar het van tevoren zo op had gehoopt en meer dan een derde plek in het kampioenschap voor de teams zat er niet in. Voor volgend jaar worden de kaarten opnieuw geschud en mochten de Duitsers een snelle auto afleveren, dan wil Russell opgaan voor zijn eerste wereldtitel, zo vertelt hij bij Sky Sports F1.

'Lewis verslaan, dan word je meestal kampioen'

Slechts twee andere coureurs wisten Hamilton te verslaan als teamgenoot, namelijk Jenson Button en Nico Rosberg. Het is voor Russell dan ook de bevestiging dat hij op de goede weg zit en hij benoemt zichzelf dan ook tot de nieuwe titelkandidaat. "Ik voel me absoluut klaar om een wereldkampioenschap te winnen. Ik voel me er al een paar jaar klaar voor", legt hij uit. Er zijn aanwijsbare redenen waarom Hamilton in 2022 heeft verloren van zijn teamgenoot, toch doet dat volgens Russell niets af van de prestatie. "Ik denk dat als je me dat aan het begin van het jaar had verteld, ik buitengewoon blij zou zijn geweest, want als je Lewis Hamilton verslaat in een Mercedes, betekent dat meestal dat je wereldkampioen bent", stelt hij.

Vooralsnog moet er volgend jaar een heleboel goed gaan wil Russell een titel in de wacht slepen, daarvoor moet er tijdens de winterstop een degelijke auto worden geproduceerd. "Ik ga zeker een sterke winter tegemoet. Ik ga heel hard werken met mijn team. Iedereen in de fabriek van Mercedes zal zich tot het uiterste inspannen om een auto af te leveren, zodat we volgend seizoen kunnen vechten", aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.