Brian Van Hinthum

Maandag 5 december 2022 11:24 - Laatste update: 11:56

De Grand Prix van China gaat volgend jaar wederom niet door wegens alle coronaperikelen die nog altijd in dat land gaande zijn. De Formule 1 lijkt voor een vervanger op de kalender te willen gaan en volgens de berichtgeving wordt er op dit moment gesproken met organisaties in Portugal en Turkije om de race te vervangen.

Het is alweer even geleden dat er überhaupt geracet werd op Chinese bodem. De race in Shanghai is namelijk vanaf 2020 absent op de kalender. Sinds de coronapandemie destijds uitbrak in het Chinese Wuhan, gaat het Aziatische land streng om met het virus en heersen er dus ook strenge maatregelen in en rondom het land, waardoor racen daar niet mogelijk was. Voor 2023 werd er echter wél weer rekening gehouden met een race op Chinese bodem.

Artikel gaat verder onder video

Isolatie

Nadat de BBC eerder melding maakt van het mogelijk schrappen van de race, is er nu definitief een streep gegaan door de Grand Prix van China in 2023. In het Aziatische land heerst er nog altijd een zeer strenge benadering van het coronavirus en de Chinezen hanteren een zogeheten zero-Covid policy. Door deze manier van het bestrijden van het virus, betekent het dat het bijna onmogelijk is om de Formule 1-race door te laten gaan. Medewerkers van teams zouden bijvoorbeeld te lang in isolatie moeten na een besmetting en daar zit de Formule 1 niet op te wachten.

Twee opties

Nu wordt er gekeken naar een vervanger voor het raceweekend van 14 tot en met 16 april en volgens Ni Amorim, de president van FPAK [de Portugese autosport- en kartingfederatie], heeft nieuws. "Portugal is niet het enige land met interesse, want Turkije is ook in de running", doelt hij vermoedelijk op een potentiële race op Istanbul Park, geciteerd door Motorsport.com. Het lijkt nu voornamelijk om de financiën te gaan, meent Amorim. "Het hangt af van of er vanuit Portugal geld komt om de GP te organiseren. De fee is hoog, maar de opbrengsten rechtvaardigen de investering."