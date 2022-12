Remy Ramjiawan

George Russell wist in zijn eerste jaar bij Mercedes direct af te rekenen met Lewis Hamilton en volgens Nico Rosberg is dat stiekem toch wel een uitzonderlijke prestatie. De kampioen van 2016 heeft er zelf een aantal jaren voor nodig gehad en kijkt uit naar het moment dat de twee coureurs met elkaar om posities gaan vechten.

De 24-jarige Engelsman kan op een prima debuutjaar bij Mercedes terugkijken. Er lag aan het begin van het jaar geen druk op de van Williams overgekomen coureur en dus kon hij, ondanks de ongemakken van de W13, prima presteren. Aan het begin van het jaar kwakkelde Hamilton met het vinden van de goede vorm, terwijl Russell met zijn top vijf-eindposities, de bijnaam Mr. Consistency verdiende. Rosberg wijst naar de experimenten die Hamilton moest uitvoeren, toch neemt dat volgens de Duitser, die bij Any Drive Monday zijn verhaal doet, niets weg van de goede prestaties van zijn teamgenoot.

'Maximale uit de auto gehaald'

Russell is na Rosberg en Jenson Button, de derde teamgenoot die Hamilton wist af te troeven. "George heeft een heel goed seizoen gedraaid, zo consistent, hij heeft de hele tijd het maximale uit de auto gehaald, dus het is enorm indrukwekkend voor zijn eerste jaar bij Mercedes", zo ziet Rosberg. Hij vervolgt: "Lewis is nog steeds op zijn best, dus Lewis verslaan is gewoon een ongelooflijke prestatie. We weten allemaal dat Lewis een beetje een ongelukkig, rommelig seizoen had, waarin de auto niet goed liep en ze veel experimenteerden. Maar dat neemt niets weg van George, die het ongelooflijk goed heeft gedaan."

De teamgenoten van Mercedes waren dit seizoen bereid om met elkaar samen te werken, om het team vooruit te helpen. Maar mocht de Duitse renstal volgend jaar weer voor de bovenste plekken meedoen, dan verwacht Rosberg een hele andere sfeer in de pitbox. "Lewis is nog steeds op zijn best, dus het is moeilijk om hem een seizoen lang te verslaan, maar het zal geweldig zijn om naar te kijken omdat die jongens zo aan elkaar gewaagd zijn. George is zeker een toekomstig wereldkampioen. Ik kijk er ook naar uit om te zien hoe Toto [Wolff] de twee coureurs zal leiden", legt Rosberg uit. Hij hoopt op een gevecht tussen de twee, op het scherp van de snede. "Managen terwijl ze vechten voor P10 of P6, dat kan nog wel. Maar het is een heel ander verhaal als je coureurs moet aansturen die vechten voor een zege of zelfs een kampioenschap. Dat is weer een heel ander spelletje, dus daar kijk ik zeker naar uit", aldus Rosberg.