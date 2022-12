Ewan Gale & Brian van Hinthum

Het hele teamorder-gebeuren bij Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Brazilië deed een hoop stof opwaaien. Ook na afloop werd er nog een hoop gezegd en geschreven en Lewis Hamilton vond het allemaal vrij opmerkelijk. De Brit vergelijkt het hele gebeuren met een 'Kardashian-show'.

Verstappen heeft zichzelf in Brazilië geen al te beste dienst bewezen, toen hij een nadrukkelijke teamorder van zijn team om teamgenoot Pérez voor te laten opzettelijk negeerde. Hoewel Verstappen er zelf geen uitspraken over deed, werd er vaak genoemd dat hij nog wat recht te zetten had uit de race in Monaco van eerder in het seizoen, toen Pérez in de kwalificatie crashte, waardoor Verstappen de pole niet kon pakken.

Hoewel het Red Bull-tweetal snel in de media uitsprak weer op goede voet te leven, bestaan er toch de nodige twijfels. Na afloop werd er overal een hoop gezegd en geschreven en zou zelfs Sophie Kumpen, de moeder van Verstappen, een opmerkelijke reactie op Instagram hebben geschreven over Pérez. Hamilton gaat in gesprek met Channel 4 in op het hele gebeuren bij de Oostenrijkse renstal. "Het voelt een beetje alsof er een Kardashian-show aan de gang is", lacht de zevenvoudig wereldkampioen.

De Brit gaat zelfs nog een stapje verder en haalt - zonder de moeder van Verstappen bij naam te noemen - het opmerkelijke gebeuren op Instagram aan. "Het is vrij hilarisch. Sommige dingen die ik gehoord heb zijn zo vermakelijk. Iemand zijn moeder die iets post, het is vrij interessant wat er allemaal aan de hand is", zegt de Mercedes-coureur. De moeder van Verstappen zou vlak na het incident in Brazilië online een reactie over Pérez geplaatst hebben, die tijdens de Grand Prix van Monaco met een andere vrouw dan zijn partner gesignaleerd werd op een feestje.