Brian Van Hinthum

Zondag 4 december 2022 13:55 - Laatste update: 14:01

Max Verstappen wist zich dit jaar op 25-jarige leeftijd voor de tweede keer tot wereldkampioen Formule 1 te kronen en de Limburgse coureur heeft nog een flink aantal jaren om bijvoorbeeld Fernando Alonso - ook in het bezit van twee titels - te overtreffen. David Coulthard hamert er echter op dat een derde wereldtitel absoluut geen zekerheid is voor de Nederlander.

Verstappen heeft met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen. In 2023 gaat de wereldkampioen opnieuw op jacht naar een titel achter zijn naam.

Twee titels

Daarvoor lijkt hij bij Red Bull Racing aan het goede adres te zijn als we af gaan op de wagen die hij in 2022 voorgeschoteld kreeg. Toch is in de Formule 1 niks zeker en Coulthard hamert er dus in gesprek met Formule1.nl op dat we er niet zomaar vanuit moeten gaan dat Verstappen ook een derde titel op zijn naam gaat schrijven. "Het tijdperk Verstappen kan er na twee titels al wel eens op zitten. Niet omdat hij geen briljante coureur is, maar het kan zomaar dat hij de komende seizoenen geen titelwinnende auto heeft. Niemand weet dat vooraf.”

Hamilton en Alonso

De oud-coureur en tegenwoordig analist vervolgt: "Lewis had al wel een negenvoudig in plaats van een zevenvoudig kampioen kunnen zijn. Tegelijkertijd heeft hij vaak in een goede auto gezeten, en iemand als Alonso niet. Alonso had meer dan twee titels moeten hebbe. Maar zijn keuzes en de racegoden hebben hem in de positie gebracht waarin hij volgend jaar voor Aston Martin rijdt en de kans dat hij kampioen wordt niet heel groot is", besluit Coulthard met een vergelijking.