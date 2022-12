Miljardair uit Hong Kong wil met nieuw team toetreden tot F1: 'Ik begrijp de terughoudendheid'

Kimberley Hoefnagel

Zondag 4 december 2022 07:02

Calvin Lo, een miljardair uit Hong Kong, heeft grote ambities in de koningsklasse van de autosport. De zakenman onderzoekt de mogelijkheid om een compleet nieuw team op te richten, maar kijkt ook naar een eventuele overname van een bestaand team.

De Formule 1 is de afgelopen jaren enorm in populariteit gestegen. Niet alleen is de interesse bij de fans enorm toegenomen, maar zo ook de interesse vanuit de zakenwereld. Steeds meer bedrijven en zakenmannen willen op de één of andere manier betrokken raken in de sport. Zo ook Calvin Lo, een miljardair uit Hong Kong. Hij laat in gesprek met de Daily Star weten dat hij druk aan het onderzoeken is of hij voor 2026 een nieuw team op de grid kan zetten. In een poging om de Formule 1 beter te leren begrijpen, heeft Lo inmiddels al een aantal races bijgewoond. Zo was hij onlangs nog aanwezig tijdens de Grand Prix van Singapore.

Artikel gaat verder onder video

Of Lo zelf een rol zou spelen in het team, is nog onduidelijk. "We onderzoeken nog in welke capaciteit ik betrokken zou zijn in de Formule 1", benadrukt hij. "Ik ben niet slim genoeg om een team te runnen. Hoe ik ook betrokken zal zijn, het wordt op financieel gebied. De afgelopen jaren ben ik benaderd door veel spelers in de F1-wereld, van teams tot zeer ambitieuze potentiële teameigenaren of investeerders." Naar eigen zeggen hebben Lo en zijn collega's eerst gekeken naar een mogelijke overname van een huidig team. Daaruit is vervolgens het idee ontstaan om een volledig nieuw team op te richten.

OOK INTERESSANT: Williams wint rechtszaak en krijgt 30 miljoen euro van voormalige sponsor ROKiT

"Er zijn momenteel veel kansen. Ik geloof dat we een tijdperk ingaan met een jonger publiek en een nieuwere fanbase. Het lijkt toegankelijker te zijn dan eerst." Het is echter nog maar de vraag of de Formule 1, de FIA en de teams zitten te wachten op de komst van Lo. Eerder dit jaar probeerde Andretti Autosport ook al tot de Formule 1 toe te treden, maar hier kwam vervolgens een hoop kritiek. Als zelfs een grote en gevestigde naam als Andretti niet welkom is op de grid, dan zou je kunnen stellen dat de kansen voor een 'outsider' zoals Lo nog kleiner zullen zijn.

Begrip voor kritiek vanuit bestaande teams

Lo heeft hier alle begrip voor en benadrukt dat hij de teams ook tegemoet wil komen "Wie er ook binnenkomt, en in welke hoedanigheid dan ook, moet er wel voor zorgen dat de financiële taart nog groter wordt. Ik begrijp de terughoudendheid van de huidige teams. Als het allemaal uit dezelfde pot komt, wat heeft het dan voor zin? Maar als we die taart op de één of andere manier een beetje groter zouden kunnen maken, zou iedereen hiervan kunnen profiteren, het hele netwerk zou hiervan kunnen profiteren." De zakenman richt zich momenteel op het toetreden tot de Formule in 2026, wat volgens hem een hele strakke tijdlijn is. Al zou het proces versneld kunnen worden door in zee te gaan met een bestaand team.