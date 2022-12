Vincent Bruins

Williams heeft de laatste rechtszaak gewonnen tegen ROKiT, een voormalige sponsor die na één seizoen terugkrabbelde van een contract voor drie jaar. Het Britse Formule 1-team krijgt 26,2 miljoen Britse pond, iets meer dan 30,6 miljoen euro, van het Californische bedrijf, meldt Sports Illustrated.

Williams, als één van de weinig overgebleven garagistas in de Formule 1, kampte met financiële problemen en dus vier jaar geleden verkocht de Williams-familie het team aan Dorilton Capital waarna Josh Capito het stuur van Claire, dochter van oprichter Frank, overnam als teambaas. Daarnaast ging de Britse renstal vanaf 2019 een driejarige deal aan met ROKiT om verzekerd te zijn van meer geld.

ROKiT

Aan het einde van het eerste jaar van de samenwerking besloot ROKiT zich echter terug te trekken. Het bedrijf dat investeert in verscheidene dingen zoals telecommunicatie, drankjes en e-bikes, betaalde niet het beloofde geld voor de laatste twee seizoenen en dus werden de ROKiT-stickers van de Williams-bolides gehaald. Het team was genoodzaakt Nicholas Latifi aan te houden als coureur naast eerst Robert Kubica en daarna George Russell en Alexander Albon om nog meer geld binnen te krijgen en de financiën stabiel te houden.

Miljoenen

Het definitieve oordeel van de Californische rechtbank is dat Williams in totaal £26.220.094,25 zal ontvangen van ROKiT om het dispuut te beslechten. Dat komt neer op €30.611.960. In 2020 vertelde Claire Williams over de verkoop van het team aan Dorilton Capital: "'We hadden elke mogelijke bron uitgeput. 'Ik dacht echt dat dingen beter zouden worden dit jaar, we wisten een nieuwe sponsor te vinden en die beloofde ons de wereld. Toen die deal [met ROKiT] opeens uit elkaar viel en het coronavirus toesloeg, was het einde verhaal."