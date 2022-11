Ewan Gale & Brian van Hinthum

Maandag 28 november 2022 20:42

Het team van Red Bull Racing lag dit jaar meerdere keren onder vuur vanuit de andere teams op de grid. Met name de budgetcap-soap sprong daar natuurlijk bovenuit en op dat moment sloeg Christian Horner ook meermaals terug richting de concurrerende teams en hun gedrag. De Brit baalt van het feit dat zijn renstal meermaals doelwit was van politieke agenda's.

Red Bull werd in 2022 dan natuurlijk weliswaar met ruime marge kampioen, een helemaal vlekkeloos seizoen werd het niet. Dat had met name te maken met de budgetcap-soap die in het tweede deel van het seizoen de kop op stak. De Milton Keynes-formatie werd schuldig bevonden en kreeg van de FIA in onderling overleg een reductie van de windtunneltijd voor volgend seizoen in combinatie met een geldboete als straf. Het was onder meer het resultaat van de manier waarop de andere teams oorlog voerden tegen dat Oostenrijkse renstal.

Artikel gaat verder onder video

Doelwit op de rug

Zo ontstond er een door Horner zo genoemde 'heksenjacht' op zijn team, waarbij er bijvoorbeeld door McLaren-CEO Zak Brown een brief aan de FIA werd geschreven, zonder dat er daadwerkelijke feiten op tafel lag. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff leek er alles aan te doen om Red Bull naast de baan te grazen te nemen. Horner is het nog altijd niet vergeten. "Buiten de baan hebben we een groot doelwit op onze rug gehad", moppert de Brit.

Benadering van Red Bull

De Red Bull-teambaas baalt van het feit dat hij voornamelijk naast de baan zoveel bezig moest zijn met verschillende zaken. "We zijn een raceteam, niet een politieke organisatie. We willen ons focussen op racen. We zijn harde racers en proberen de limieten op te zoeken. Dat is wat een raceteam doet als het wil slagen. Dat is onze benadering en dat heeft voor ons gewerkt. Het is de manier waarop we willen strijden. Op sommige momenten is het zwaar voor ons geweest dit jaar. Dat is helaas ook de Formule 1."