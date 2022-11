Brian Van Hinthum

Volgens sommige berichten zou FIA-president Mohammed Ben Sulayem overhoop liggen met Formule 1-baas Stefano Domenicali. Deze zouden ontstaan zijn na gesteggel over het aantal sprintraces dat er gereden moet worden in de koningsklasse. De FIA-president ontkent echter al die berichtgeving en spreekt van 'een huwelijk'.

Ben Sulayem werd vlak na het voorgaande seizoen benoemd tot nieuwe president bij de FIA, aangezien de laatste termijn van Jean Todt verliep. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten kreeg meteen met de nodige problematiek te maken, aangezien de Formule 1 in vuur en vlam stond na de controverse rondom de Grand Prix van Abu Dhabi. Ben Sulayem liet meteen weten dat er veranderingen zouden komen binnen de regelgeving én de organisatie. Deze heeft hij doorgevoerd en over het algemeen lijken alle coureurs en teams redelijk positief over de oud-coureur.

Volgens sommige berichten zou het echter niet zo boteren tussen Ben Sulayem en Domenicali. De man uit de Emiraten ontkent dat tegenover Autosport nu echter stellig. "Het is best lastig voor mij om dit te begrijpen. Waar komt dit vandaan? Ik zal je vertellen over mijn relatie met de FOM. Ten eerste, ik spreek denk ik elke twee dagen wel een keer met Stefano. Als ik hem niet bel, belt hij mij. Dat is de manier. Zelfs voor meetings of voor we bepaalde beslissingen gaan nemen. Het is een huwelijk. Dat huwelijk houdt stand en blijft sterk."

Ben Sulayem vervolgt: "Ik bevind mij een een hele goede relatie. Zowel professioneel als persoonlijk. Het kan niet beter. Ik kan niet klagen en ik zie het als honderd procent", slaat hij van zich af. "Natuurlijk zijn er af en toe vragen, maar de relatie is nooit beter geweest dan nu. Waarom? Omdat mijn belang in de sport sterk is. Ik luister naar hem, hij luistert naar mij. We weten allebei dat dit huwelijk duurzaam moet blijven en verder moet."