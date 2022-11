Remy Ramjiawan

Zondag 27 november 2022 15:35 - Laatste update: 15:35

Voor Carlos Sainz is het mislopen van de wereldtitel voor Ferrari niet de grootste ramp ter wereld. De Spanjaard heeft zijn tweede jaar voor de Scuderia achter de rug en moet erkennen dat het team veel stappen heeft gezet ten opzichte van 2021.

De 28-jarige Spanjaard begon dit jaar met zijn tweede seizoen voor de Italianen. Daar waar Charles Leclerc over het algemeen als het grotere talent wordt beschouwd, wist Sainz in 2021 zijn teamgenoot in het klassement te verschalken. Aan het begin van 2022 moest de enkelvoudig racewinnaar net als vele andere rijders even wennen aan de nieuwe generatie Formule 1-auto's. Na enkele schuivers in het begin van het jaar, wist hij op Silverstone alles samen te brengen. Niet alleen de pole position ging naar hem toe, ook de overwinning wist hij mee naar huis te nemen. Bij Sky Sports F1 kijkt hij terug op het seizoen.

Progressie geboekt

"Ik ga me niet in de discussie mengen om te zeggen wat ik liever heb. Heb je de vooruitgang gezien die we als team de afgelopen twee seizoenen hebben geboekt? Het is enorm geweest en het team presteert goed", zo antwoord Sainz op de stelling dat Ferrari dit jaar misschien wat tegen is gevallen. Het team van Mattia Binotto maakte veelvuldig knullige fouten en ook Sainz was daar af en toe het slachtoffer van. Toch beseft de Spanjaard zich ter degen dat hij die kritiek beter binnenskamers kan houden, want alleen op die manier kan het worden verbeterd.

Foutjes

Toch ontkomt Sainz er niet aan om in te gaan op de fouten van het team, dat uiteindelijk veel punten heeft gekost. "Dit jaar hebben we veel fouten gemaakt en we willen een beter team worden, maar dat gaat niet van het ene op het andere jaar en we moeten ons blijven verbeteren. Ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen in alles wat beter waren, we hebben (de auto) gewoon niet genoeg ontwikkeld", zo vindt Sainz.