Pirelli komt met nieuwe compound voor 2023

Pirelli voegt een nieuwe compound toe aan het spectrum van de Formule 1-banden. Het Italiaanse merk komt volgend jaar met de C0, de zachtste band die het merk naar de raceweekenden zal gaan meenemen.

Vanaf 2020 geldt het huidige bandensysteem, waarbij er altijd een soft, medium en harde compound aanwezig is. Daarvoor had de koningsklasse weliswaar te maken met de hypersofts of ultrasofts, maar uiteindelijk waren er voor het raceweekend slechts drie keuzes, tijdens droge omstandigheden. Om het spektakel overzichtelijk te houden, verdwenen alle exotische namen, al waren het aantal verschillende compounds ongewijzigd gebleven, namelijk vijf. Daar komt vanaf volgend seizoen dus een extra editie bij, waardoor Pirelli volgend seizoen kan kiezen uit zes verschillende banden voor elk raceweekend, zo meldt Pirelli-chef Mario Isola bij Motorsportweek.

Meer grip

"We hebben een nieuwe C1 compound geïntroduceerd en hebben besloten om voor volgend jaar zes compounds te fabriceren, in plaats van vijf. De huidige C1 die vrij goed werkte op bijvoorbeeld Zandvoort en Silverstone wilden we niet elimineren. We besloten om een nieuwe C1 te introduceren met meer grip in vergelijking met de oude C1, dus de oude C1 is nu de C0 om te voorkomen dat alle anderen een nieuwe naam krijgen. De nieuwe C1 ligt veel dichter bij de C2. Ik zou zeggen dat het enige doel dat we niet hebben bereikt, een nieuwe C3 was die meer in het midden tussen de C2 en de C4 ligt", zo hoopt Isola orde in de chaos te scheppen.

Met een extra compound in het spectrum is de verwachting dat Pirelli soms een type kan overslaan, om de verschillen uit te vergroten, maar daar wil Isola eigenlijk niet aan. "In sommige gevallen kunnen we een stap hebben tussen de compounds die we willen selecteren, maar niet altijd. Het is een optie die we op zak hebben die we houden", legt de Italiaan uit.