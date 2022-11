Remy Ramjiawan

Maandag 21 november 2022 08:46 - Laatste update: 08:54

Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt terug op een veelbewogen jaar voor zijn renstal. De Oostenrijkse formatie wist beide kampioenschappen te pakken, zeventien overwinningen bij te schrijven, maar moest zich halverwege jaar ook verdedigen in de zaak van het schenden van de budgetcap.

Het Oostenrijkse team begon het seizoen stroef. Zo had het team in de openingsfase van het jaar last van veel betrouwbaarheidsproblemen. Uiteindelijk kreeg het team het op de rit en in Abu Dhabi werd het seizoen in stijl afgesloten. Max Verstappen pakte zijn vijftiende zege van het jaar, de kers op de taart zou de tweede plek van Sergio Pérez zijn, maar die kwam uiteindelijk tekort op Charles Leclerc.

Dominantie

Ondanks de successen dit seizoen, kan Horner niet ontkennen dat het Oostenrijkse team de afgelopen maanden met 'een doelwit op de rug' heeft rondgelopen. "Hoe hoger je komt, hoe scherper de messen worden geslepen en dat hebben we dit jaar ervaren. De snelste manier om impopulair te worden in de paddock is door te winnen en constant te winnen. We zijn een dochteronderneming van een bedrijf dat handelt in energiedrankjes, die het opneemt tegen OEM's (original equipment manufacturers) en historische merken en dat zit sommige van onze concurrenten natuurlijk niet lekker", zo legt Horner de dynamiek in de paddock uit. Hij vervolgt: "Ik denk dat we dit jaar naast de baan een doelwit op onze rug hebben gehad. Maar we zijn een raceteam, we zijn geen politieke organisatie, we richten ons alleen op racen."

Sportief gebied

Het Oostenrijkse team heeft niet alleen in de paddock, maar ook op de baan grotendeels de boventoon gevoerd. "Onze coureurs hebben hun beste seizoen ooit gedraaid. Max was echt uitzonderlijk dit jaar. Hij heeft er een schepje bovenop gedaan. Als je erover nadenkt, hij heeft vijftien overwinningen en twee sprintzeges gepakt, toen ik in de sport kwam hadden we nog maar zeventien races. Het is ongelooflijk", zo bejubeld hij de tweevoudig wereldkampioen. Ondanks de mindere start van het jaar kan Horner terugkijken op een succesvol 2022: "Het was een seizoen met ups en downs, maar uiterst succesvol. We hebben onze eigen records verbroken, maar ook een aantal van de Formule 1."